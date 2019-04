Marcelino: "Hemos mantenido la fe en el proyecto y llevamos el doble de goles"

Publicado 04/04/2019 0:03:56 CET

El entrenador del Valencia, Marcelino García Toral, elogió a su equipo por la actuación y victoria (2-1) ante el Real Madrid este miércoles en Mestalla, para demostrar que el "proyecto" 'che' sigue en pie, a un punto de la cuarta plaza de LaLiga

"Estuvimos a un gran nivel, no puede ser de otra forma para ganar al Madrid. No hemos concedido ocasiones y hemos tenido muchas para haber sentenciado. Tenemos que estar orgullosos de todos nuestros jugadores y del nivel demostrado sobre el campo", indicó a los medios de LaLiga Santander, después de la jornada 30.

El técnico local insistió en lo bien controlado que tuvieron el partido. "Si no aprovechas las oportunidades puede ocurrir que ellos la aprovechen. De hecho menos mal que la que tuvieron fue muy al final, porque han tenido muy poquito. Nos viene a decir del grandísimo trabajo defensivo de este equipo y lo difícil que es hacer ocasiones de gol", dijo.

"Me gusta pensar que el equipo ha estado a un alto nivel. Nos ha costado un poco porque jugamos casi con los mismos hace tres días. El trabajo de los futbolistas, el compromiso y jugar con una idea han sido la clave. No somos un equipo fácil para ningún rival. Aquí la Juve nos ganó, el Girona en un partido extraño y los demás no ganaron. Hemos empatado, pero en casi todos los partidos hemos sido superiores a todos los rivales", añadió.

Marcelino no quiso destacar de manera individual a ninguno de sus jugadores. "El juego del equipo ha sido muy bueno, eso ha hecho que los jugadores rindan. Tenemos jugadores muy buenos y si coincide que todos ellos están a un nivel alto pues se ve beneficiado el juego y el resultado", apuntó, antes de referirse a las críticas que recibió cuando no salían los resultados.

"Es fútbol. No estoy aquí para pensar en esas cosas. Estoy para trabajar. Creo que hemos mantenido la tranquilidad y la fe en un proyecto y estos jugadores han sido capaces de revertir la situación y ahora mismo ser un equipo igual de competitivo pero llevamos más del doble de goles que en la primera vuelta a esta altura", finalizó.