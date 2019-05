Marcelino: "Tenemos el convencimiento de que podemos ganar al Arsenal"

Publicado 08/05/2019 18:51:27 CET

El técnico del Valencia cree en la remontada: "Veo al equipo igual de ambicioso y convencido que el día del Getafe"

BARCELONA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Valencia CF, Marcelino García Toral, ha asegurado que tanto el vestuario como él tienen el "convencimiento" de que pueden ganar al Arsenal y remontar el 3-1 adverso de la ida de las semifinales de la Liga Europa, apelando al factor de Mestalla y con la ilusión de vivir una noche mágica como la que les hizo remontar ante el Getafe CF en la Copa del Rey.

"Vamos a afrontar el partido con el convencimientos de que podemos ganar al Arsenal. Ese convencimiento a mí me lo transmiten los futbolistas con sus palabras, con su mirada, con su forma de actuar. Si ves a tus jugadores convencidos, yo lo estoy absolutamente y creo que la afición también lo está. Aunque será difícil seguro", comentó Marcelino en rueda de prensa.

Para ello, quiere atacar pero teniendo claro que no deben descuidar sus espaldas. "Necesitamos un 2-0. Soy partidario de que la inteligencia y la paciencia deben ser dos virtudes con las que afrontar el partido. Pero eso no va reñido con el atrevimiento, alegría, la intensidad, con atacar la portería rival continuamente. Pero cuando no tengamos el balón hay que defender muy bien tanto a nivel grupal como colectivamente, nos puede llevar a esa final", auguró.

"Son 90 minutos. Veo al equipo igual de ambicioso y de convencido de que el esfuerzo y el compromiso y el compañerismo nos va a llevar a ganar, lo veo igual que el día del Getafe. Nuestra respuesta va a ser así, de esfuerzo y trabajo de equipo", comentó en referencia a ese 3-1 de Mestalla con el que dieron la vuelta al 1-0 de la ida.

"En fútbol nunca puedes dar nada por hecho hasta que finaliza un partido. Es tan emocionante y cambiante que tres minutos te pueden llevar a la gloria. Tenemos la experiencia del Getafe, veníamos de perder 1-0 y encajamos un gol en la primera acción. El equipo no se descompuso y siguió hasta el final, metimos goles en el tramo final pero antes ya podíamos haberlos metido", apostilló.

Hablando de remontadas, no quiso compararlo con la que protagonizó el Liverpool ante el Barça este martes, en la Liga de Campeones. "No tenemos que eliminar al Arsenal porque el Liverpool haya eliminado al Barça. Nosotros eliminaremos al Arsenal porque los jugadores están convencidos de que lo pueden hacer y de que pueden lograr el resultado suficiente para estar en la final", manifestó.

"Es indudable, incuestionable, que nosotros tenemos muchas posibilidades de pasar a la final si nuestra afición está con nosotros desde que pita el árbitro el inicio hasta que pita el final. Vamos a pasar momentos de dificultad seguro, y en esos momentos es cuando va a ser necesario el apoyo de nuestra gente", argumentó.

"Tenemos que ser intensos en defensa y jugar nuestras bazas de ataque. No quiero entrar en conceptos futbolísticos porque eso es lo que hacemos con el equipo, pero tenemos un plan. Igual que lo teníamos allí. Necesitamos atacar pero tener un buen balance defensivo, porque ellos atacan muy bien los espacios. Pero vamos a atacar en cada acción que tengamos el balón", reiteró.

"Los jugadores saben cómo vamos a jugar, igual que sabían cómo íbamos a jugar allí. No llego al vestuario y digo que vamos a jugar así porque me da la gana a mí. Partiendo de eso, tenemos un plan después de un análisis previo al partido de allí, donde decidimos algo que volvería a repetir sin ninguna duda", explicó al respecto.

Dejó claro que la situación actual, con una final de Copa esperando y una posible final de la Liga Europa, es muy buena. "Podíamos pensar en enero que no estaríamos aquí en esta situación. El enorme trabajo de estos futbolistas nos ha llevado a esta posibilidad, hasta aquí, y es una alegría. Se quiso vender que había sido un fracaso no pasar la 'Champions', estando con Manchester United y Juventus, y ahora estamos aquí todos ilusionados viviendo la sensación de poder jugar una final. Parece ser que aquello no fue tan fracaso", apeló.

"Emery estuvo aquí cuatro años, que no es fácil, hizo grandísimos resultados y es un gran entrenador. En líneas general la mayor parte de la gente está agradecido, no creo que la afición del Valencia esté pendiente de Emery. Nosotros nos centramos en sus futbolistas y en pasar", comentó sobre el regreso de Unai Emery, técnico 'gunner', a Mestalla.