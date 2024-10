Marcelino: "Vamos al Bernabéu con toda la ilusión y ambición"

MADRID, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Villarreal CF, Marcelino García Toral, aseguró que visitarán al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, este sábado en la jornada 9 de LaLiga EA Sports, con la máxima "ilusión y ambición" de ganar pero, pese a estar terceros en la tabla y medirse al segundo, no cree que sea un duelo de "rivales directos" ni, tampoco, una peor o mejor ocasión de visitar al feudo blanco tras la inesperada derrota de los de Carlo Ancelotti contra el Lille en la 'Champions'.

"Afrontamos el partido con muchísima ilusión. Estos son los partidos que a todos los profesionales nos gusta jugar. Un grandísimo estadio, contra un grandísimo equipo que la temporada pasada lo ganó prácticamente todo, o casi todo. Y por lo tanto, pues bueno, estamos en el inicio de una nueva temporada y vamos con toda la ilusión, con toda la ambición, sabiendo que nos enfrentamos a un gran equipo", manifestó en rueda de prensa.

"No creo que sea un partido de rivales directos porque el Madrid es uno de los mejores clubes del mundo, si no el mejor, y el Villarreal no está en ese estadio. No competimos con las mismas armas. Pero el rendimiento de estos futbolistas durante estas 8 jornadas y habiendo jugado partidos muy difíciles nos dice que hemos sumado muchos puntos y que hemos rendido a un gran nivel. Entonces, pues tenemos ilusión. La ilusión no nos la puede quitar nadie. Pero sabemos también de la dificultad que entraña este partido y mucho más en su campo", añadió.

Eso sí, destacó los increíbles números de un Real Madrid que apenas ha perdido dos partidos, uno en Liga y otro en 'Champions', en los últimos meses. "Independientemente de que haya cosechado una derrota recientemente, ¿quién tuviese esos números? Después de 37 partidos perder uno, precisamente contra el Atlético de Madrid, que fue el equipo que estuvieron a punto de ganar a falta de minuto y medio en la jornada anterior de competición, y no sé cuántos, 17 o no sé cuántos de 'Champions' sin perder, pierden uno de todo eso", destacó.

"En Liga, creo que en el Santiago Bernabéu no pierden desde el 2023, que casualmente fue el Villarreal el último que ganó allí. Pues repito, ¿quién tuviera esos números? A nosotros nos gustarían a todos, jugadores y técnicos. Sabemos que va a ser difícil, pero eso no nos quita, repito, la ilusión y la ambición de intentar pues ganar", reiteró el técnico del 'Submarino amarillo'.

Por otro lado, preguntado por lo que le está costando al Villarreal ganar algunos partidos, Marcelino fue más que claro. "El equipo que menos hasta ahora está sufriendo para ganar partidos es el Barça, pero que también ha sufrido recientemente una derrota dolorosa y yo veo al Real Madrid no ganar cómodamente. Veo al Atlético de Madrid no ganar cómodamente, por hablar de los rivales que nos preceden en la tabla. Entonces, es que yo tengo superasumido que todos nuestros partidos, ojalá, sean en una proporción como la de ahora, con tantas victorias, y seamos capaces de ganar con ese sufrimiento", argumentó.

De ahí que esté "francamente satisfecho", con el rendimiento de su equipo, tercero en LaLiga con solo una derrota en 8 jornadas. "Siempre vamos a tener que mejorar, ¿por qué? Porque pienso que es el ADN que tenemos que tener todos, el cuerpo técnico y los futbolistas, y a la vez somos un equipo que ha tenido una reestructuración amplia y que hay muchos futbolistas que ni siquiera conocen todavía lo que es el idioma y eso es un problema de comunicación. Entonces, todo hace pensar que tenemos un margen de mejora. No sé si amplio o menos amplio, pero que tenemos margen de mejora", celebró.

Marcelino cree también que la suma de la mentalidad, trabajo, mezcla de experiencia y juventud de su equipo es buena. "Estamos orgullosos y agradecidos al equipo. No pretendemos ser un invitado de piedra. Pero bueno, a mí no me da la sensación de que Real Madrid esté mal", comentó sobre qué aspira a sacar del Bernabéu.

"Nos toca jugar contra el Real Madrid, nunca es un partido sencillo, y no por haber perdido contra el Lille saldrán más intensos, yo creo que no. Los futbolistas de Real Madrid saben el nivel de exigencia que tienen y si están en ese gran club es por su capacidad y la demuestran un día sí y normalmente otro también", apeló.

Respecto a la última jornada, el Villarreal pierde a Denis Suárez por lesión y no recupera a ninguno de los lesionados, ni siquiera a Ayoze Pérez. "Es posible ganar sin Ayoze. El entrenador tiene que pensar en los que tiene disponibles y no en los que no tiene, no tenemos que buscar excusas. Intentaremos buscar otros argumentos para suplir ese a nivel individual, pero basándonos en una idea colectiva que es lo que intentamos que prime. Nunca buscaremos una excusa de si no puntuamos en el Bernabéu por las bajas que tenemos", manifestó.