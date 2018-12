Marcelo: "Menos mal que ha pasado ahora, somos líderes, pero no han faltado ganas"

Publicado 12/12/2018 21:41:14 CET

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El futbolista brasileño del Real Madrid Marcelo no dudó en criticar la imagen dada por su equipo este miércoles en la derrota (0-3) ante el CSKA Moscú, aunque reconoció que "menos mal" que pasó en una última jornada de la Liga de Campeones en la que los blancos tenían ya el billete a octavos como primeros.

"Hemos intentado dar una buena imagen. Hemos tirado 15 veces y con varias ocasiones de gol, pero te llegan tres veces y te meten tres goles", indicó en zona mixta del Santiago Bernabéu, después de que el Madrid encajara la peor derrota de su historia como local en Europa.

Marcelo, que ejerció como capitán, negó falta de actitud. "Con el 0-3 era casi imposible pero hemos ido hasta el final. Somos líderes de grupo y estamos en octavos, menos mal que ha pasado ahora. En ningún momento ha faltado actitud, ganas de ganar. Hay partidos así. No podemos dar esta imagen que hemos dado hoy", dijo.

Además, valoró la tensión entre Isco y la afición. "No he visto los gestos, puedo hablar con él y con Sergio, con el que sea. Si hay algo que se hace mal se habla dentro del vestuario y si la afición te pita como a mí, a Isco y a todo el equipo tiene el derecho de pitar porque si hay algo mal hay que cambiar", afirmó.

"Llevo 12 años aquí y he estado en peores momentos. Hay partidos que vamos ganando de 5 y también la gente se va porque hay atasco", añadió, negando que vivan la peor temporada de los últimos años y quitando importancia a que la afición abandonase el campo en los últimos minutos de la abultada derrota ante los rusos.

Por último, Marcelo no vio alusiones al Real Madrid en las recientes declaraciones de Cristiano Ronaldo, en las que presume de familia y humildad en la Juventus, mejor que en otros equipos. "No he escuchado que diga que en el Madrid no hay grupo. Él habla de la Juve. Él estuvo nueve años en el Madrid y es una buena persona, tiene algún problema pero yo nunca he tenido problemas", finalizó.