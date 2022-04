Marcos Llorente: "Hay que aprovechar que estamos en una racha muy positiva"

MADRID, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista del Atlético de Madrid Marcos Llorente espera que puedan "aprovechar" este martes en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Manchester City inglés que se encuentran "en una racha muy positiva" y dejó claro que saldrán a "competir" sin pensar en ningún resultado.

"Está claro que ahora hemos tenido una buena racha en la Liga y hemos conseguido victorias que era lo que queríamos. Los equipos durante el año pasan por rachas buenas y malas, y ahora estamos en una muy positiva y hay que aprovecharla", señaló Llorente este lunes en rueda de prensa.

El madrileño aseguró que están "con ganas y ambición" de cara a vivir "un partido importante ante un rival difícil que viene haciendo grandes temporadas" y no le dio importancia a no ser los favoritos. "No me fijo en este tipo de detalles. Sé lo que tengo que hacer, el equipo también, eso son cosas que se viven desde fuera", zanjó.

Además, el internacional también advirtió que "ningún equipo sale a empatar". "Hay que salir a competir. Tenemos las cosas muy claras, intentaremos hacer un gran partido y luego el resultado que sea será", concluyó.