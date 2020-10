Marcos Rose: "No puedo culpar a mis jugadores por la calidad del Real Madrid"

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Borussia Moenchengladbach, Marco Rose, dijo que no puede estar contento pese al "gran partido" de sus jugadores ante el Real Madrid (2-2), en la segunda jornada de la Liga de Campeones, porque entregaron la victoria en el tramo final, pero reconoció que está "orgulloso" de sus futbolistas, quienes poco pudieron hacer ante la "calidad" del 13 veces campeón de Europa.

"Felicitaciones a mi equipo. Hicimos un partido increíble. Podríamos haber dejado el triunfo atado mucho antes, pero no fue así. No marcamos el tercer gol como sí hizo el Shakhtar. Sin embargo, estoy orgulloso de lo que hicimos y enseñamos esta noche, no puedo culpar a mis jugadores por el resultado de esta noche, ni por la calidad del Real Madrid", analizó.

"El grupo está relativamente apretado. En ambos partidos nosotros hemos demostrado de lo que somos capaces. No estamos aquí solo para participar. Estamos aquí para competir por resultados. Podríamos haber tenía cuatro o seis puntos, pero no podemos pensar así", añadió Rose al término del choque disputado en el Borussia Park.

Cuando encajas dos goles al final y pierdes los puntos no tienes una buena sensación, pero todo se redujo a la calidad del Real Madrid. Queríamos defender mejor hasta el final, pero a veces necesitas un poco de suerte y no la tuvimos esta noche", sentenció.