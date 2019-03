Martín Vázquez: "El Real Madrid hizo una mala planificación, está por encima de Ronaldo"

Publicado 01/03/2019 11:32:46 CET

MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ex centrocampista del Real Madrid Rafael Martín Vázquez afirmó que la temporada del conjunto blanco "no nació bien" y existió una "mala planificación", aunque consideró que la entidad está "por encima de jugadores, entrenadores y presidentes", en alusión a la marcha del ariete portugués Cristiano Ronaldo a la Juventus.

"Desde el inicio de la temporada en el Madrid ha sido un contratiempo tras otro, incluida la llegada de Lopetegui. No nació bien la temporada. El Real Madrid ha hecho una mala planificación, aunque el club está por encima de los jugadores, incluido Cristiano Ronaldo", comentó en el 'El Clásico de LaLiga Santander a debate', organizado por la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid en el Corte Inglés de Sanchinarro en Madrid.

No obstante, Martín Vázquez consideró que no es una "final de ciclo" y que en el Real Madrid "no hay años de transición". "Eso no existe. Lo que sí habría que analizar es si se ha planificado bien la plantilla para suplir las bajas que ha habido los últimos años, más allá de la de Cristiano", aseguró en un acto que compartió con el exazulgrana Albert 'Chapi' Ferrer.

A su juicio, en el Real Madrid "siempre ha prevalecido el jugar bien para ganar". "Sigue teniendo una gran plantilla, no hay que darle por muerto. El Real Madrid está por encima de jugadores, entrenadores y presidentes. Me niego a pensar que un equipo tenga tanta dependencia de un jugador. Los partidos no los gana un solo jugador. El Barcelona no es Messi, tiene influencia, pero no es sólo Messi", matizó.

Por otro lado, el ex jugador de la 'Quinta del Buitre' destacó la calidad del delantero brasileño Vinicius junior, aunque no le parece que sea un "goleador". "Porque no tiene eso, pero todo se puede entrenar. Si tú tienes un jugador que desborda, tendrás que tener otro capaz de meterla. En un equipo tienes que tener de todo", manifestó.

Para Albert Ferrer, el FC Barcelona eliminó al Real Madrid en la Copa del Rey con el estilo del conjunto blanco, siendo más certero en las ocasiones que disfrutó en la segunda parte. "No he dicho que el Madrid esté en un fin de ciclo sino en un año de transición. Es lo mismo que cuando Messi se marche del Barça, cuando se vaya se notará", advirtió.

En el acto, moderado por Félix José Casillas, participaron los también periodistas Luis Villarejo, director de deportes de EFE; José Damián González, presidente de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid (APDM); Javier Matallanas, adjunto a la direción del diario As; Carlos Carpio, subdirector de Marca; y Gaspar Díez, Redactor Jefe de Deportes de Europa Press.

