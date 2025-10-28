Matthäus compara al joven Karl con Musiala: "Kompany confía en él, ha cumplido con creces"

El jugador del Bayern de Múnich Lennart Karl, en un partido de Champions. - Sven Hoppe/dpa

MÚNICH, 28 Oct. (dpa/EP) -

El exfutbolista alemán Lothar Matthäus ve en el joven talento del Bayern de Múnich Lennart Karl, de 17 años, todo lo necesario para seguir una trayectoria profesional similar a la de su compañero Jamal Musiala, destacando como cualidades su "velocidad, técnica, capacidad de regate y buena definición".

"Las oportunidades siempre están ahí, depende del propio jugador y necesita un entrenador que confíe en él", escribió el exinternacional alemán en su columna para Sky.

El entrenador del Bayern, Vincent Kompany, ha contado con el atacante en nueve partidos oficiales en lo que va de temporada. El contrato del jugador se renovará automáticamente por un año cuando la joven estrella cumpla 18 años el 22 de febrero de 2026, quedando vinculado al club muniqués al menos hasta 2029.

Además, su contrato actual, vigente hasta 2028, se convertirá en un contrato profesional y se ajustará su salario, según Sky, sin cláusula de rescisión. Karl ya ha marcado su primer gol en Bundesliga y Champions, y las comparaciones con Musiala, que también debutó con 17 años, han sido inevitables.

"Creo que Kompany confía en él, dadas sus recientes actuaciones, y no le preocupa dejar en el banquillo a un jugador experimentado ni sustituirlo por él", continuó Matthäus sobre Karl, quien se merece ser titular "porque cumplió con creces en el campo".

Matthäus escribió que "también ha surgido un poco de entusiasmo" en torno al atacante del Colonia Said El Mala, de 19 años, y lo elogió: "Ambos se lo han buscado porque son futbolistas muy buenos, audaces y seguros. Ambos brillan con velocidad, técnica, capacidad de regate y buena definición".

El exfutbolista espera que Karl y El Mala "sigan desarrollándose con cuidado" y contra las expectativas excesivas. "Espero que no escuchen ni lean las palabras 'selección' y 'Mundial' en los medios cada dos días", deseó.