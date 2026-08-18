Matthäus defiende que Kane es "el candidato que más merece" el Balón de Oro

Archivo - El exfutbolista alemán Lothar Matthäus cubriendo un partido de Liga Europa en su etapa como reportero. - Europa Press/Contacto/Erik Pasman - Archivo

MÚNICH (ALEMANIA), 18 Ago. (dpa/EP) -

El exfutbolista alemán Lothar Matthäus consideró este martes al delantero del Bayern de Múnich Harry Kane el "candidato que más merece" el Balón de Oro 2026, después de que el ariete inglés firmara "actuaciones sobresalientes sin tener bajones" durante todo el curso.

"Este miércoles, el ingles recibirá la Bota de Oro como máximo goleador de Europa. Para mí, Kane también es el candidato que más merece el Balón de Oro porque firmó actuaciones sobresalientes durante todo el año y tampoco tuvo bajones. El único inconveniente es que no llegó a las finales tanto del Mundial como de la Liga de Campeones", valoró Matthäus en Sky sobre la entrega del Balón de Oro, que se celebrará el 26 de octubre.

Y es que Kane, en su tercera temporada como jugador del Bayern de Múnich, anotó 61 goles en los 51 encuentros disputados entre todas las competiciones, convirtiéndose en el máximo goleador de Europa. Asimismo, también conquistó la Bundesliga y la Copa de Alemania.

Sin embargo, el internacional inglés cayó en las semifinales de la Liga de Campeones frente al Paris Saint-Germain, que después se alzaría por segundo año consecutivo con el título, y tampoco pudo disputar la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, la caer en 'semis' ante Argentina.

Por su parte, Kane, que regresó esta semana a los entrenamientos del conjunto dirigido por Vincent Kompany, aseguró que el Balón de Oro no está en sus manos. "He hecho lo que he podido en cuanto a rendimiento. Ahora depende de las decisiones de los demás", zanjó.