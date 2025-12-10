Mbappé entra en la convocatoria del Real Madrid ante el Manchester City

El delantero francés Kylian Mbappé (Real Madrid CF), ante el RC Celta en el Santiago Bernabéu. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El delantero francés Kylian Mbappé es la gran novedad en la convocatoria del Real Madrid para enfrentarse este miércoles (21.00) al Manchester City en la sexta jornada de la fase de liga de la Champions, pese a sufrir una rotura del dedo anular izquierdo y tener molestias en la pierna izquierda, según un comunicado del club.

El atacante galo, 'pichichi' de la Liga de Campeones con nueve dianas, sufrió en la derrota por 0-2 frente al RC Celta de este domingo una rotura en el dedo anular de la mano izquierda. Pero, además, el atacante galo podría haber acabado el duelo doméstico con molestias en la pierna izquierda, por lo que es duda para medirse al conjunto 'cityzen'.

Además, Mbappé no se ejercitó sobre el césped de Valdebebas este martes, y sí en el interior, en la previa del partido ante el City, por lo que está por ver si podrá iniciar el encuentro en el once y si está al 100%. Tampoco se ejercitó con el grupo su compatriota Eduardo Camavinga, que ya entró en la convocatoria ante el Celta tras su lesión en el tobillo, y ahora es baja para el duelo de Champions.

Con las bajas en defensa de Trent Alexander-Arnold, Dani Carvajal, Dean Huijsen, David Alaba, Éder Militao y Ferland Mendy, el técnico del conjunto madridista incluye en la convocatoria a los canteranos Joan Martínez y Víctor Valdepeñas, así como al centrocampista Jorge Cesteros.

Así, la lista la integran los porteros Thibaut Courtois, Andriy Lunin y Fran González; los defensas Raúl Asencio, Álvaro Carreras, Fran García, Antonio Rüdiger, Joan Martínez y Víctor Valdepeñas; los centrocampistas Jude Bellingham, Fede Valverde, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, Dani Ceballos y Jorge Cestero; y los delanteros Vinícius Júnior, Endrick, Mbappé, Rodrygo Goes, Gonzalo García, Brahim Díaz y Franco Mastantuono.