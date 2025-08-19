Mbappé salva el estreno en Liga del Real Madrid

El delantero francés Kylian Mbappé (Real Madrid CF) celebra un gol ante Osasuna en el partido de LaLiga EA Sports 2025-26 en el Santiago Bernabéu. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

Los de Xabi Alonso se imponen a Osasuna con un gol del francés de penalti en un partido plano y sin brillo en el Santiago Bernabéu

MADRID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid venció este martes por 1-0 a CA Osasuna en la primera jornada de LaLiga EA Sports 2025-26, gracias a un solitario gol de penalti del delantero Kylian Mbappé, el mejor del encuentro, en un partido plano de los blancos ante un compacto equipo 'rojillo', que dejó también el debut del argentino Franco Mastantuono y el regreso al césped del Santiago Bernabéu de Dani Carvajal más de 10 meses después de su lesión.

Mbappé fue la única luz del Real Madrid en un estreno liguero plano y con dudas. Osasuna planteó un partido rocoso, con las líneas muy juntas y sin apenas dejar espacios al conjunto merengue. Y a los de Xabi Alonso, que volvía al Bernabéu 11 años después de su último partido como jugador del club blanco, les costó y mucho superar ese muro.

De hecho, no fue hasta la segunda mitad y de penalti cuando Mbappé pudo batir a Sergio Herrera, aunque tampoco gozó el Real Madrid de muchas más ocasiones claras. Ni Vinícius Júnior ni Brahim Díaz tuvieron su mejor día, en un ataque madridista con poca claridad. Tampoco demostró colmillo el equipo de Alessio Lisci, que se fue del Bernabéu sin rematar a puerta.

La primera propuesta de Alonso se pudo ver desde el primer minuto: extremos muy abiertos y laterales por dentro para buscar superioridad por dentro. Pero esto, sumado a una circulación del balón muy lenta, no les permitió a los blancos romper el muro 'rojillo', sin apenas acercarse al área rival con peligro en el inicio.

Al partido le faltó intensidad en los primeros compases, con un Osasuna lejos de Thibaut Courtois cuando robaba el balón, pero muy compacto y cerrado siguiendo su plan. De hecho, fue un disparo lejano de Huijsen rozando el minuto 20 el que probó por primera vez a Sergio Herrera, que también detuvo un remate mordido de Mbappé después.

Solo algún arranque del delantero francés, algo desesperado al no tocar demasiado el balón, le daba vida a un Real Madrid con poca claridad ofensiva y que, aunque no sufrió atrás por el poco colmillo 'rojillo', apenas propuso en una primera mitad que terminó 0-0.

Pero la segunda parte empezó mejor para el Real Madrid. En el minuto 49, en la primera jugada del partido en la que el equipo de Xabi Alonso pudo correr, Mbappé encaró dentro del área a Juan Cruz y tras un recorte, el defensa 'rojillo' barrió al francés, que no falló desde los once metros para celebrar su primer gol del curso.

El gol avivó el encuentro. Osasuna dio un paso adelante y comenzó a arriesgar más, lo que permitió al Real Madrid encontrar más espacios, una alegría para 'Vini' y Mbappé, que estuvieron a punto de conectar con un gran pase del brasileño con el exterior. Güler también se atrevió desde la frontal, pero se marchó arriba.

Aunque las ocasiones claras no terminaban de llegar, y Xabi Alonso movió el banquillo para meter a Franco Mastantuono, aclamado por la grada, y Dani Carvajal, que también recibió una gran ovación de la grada que no le veía sobre el césped desde el 5 de octubre del año pasado. También tuvo minutos el canterano Gonzalo García, mientras el cuestionado Rodrygo Goes calentó en la banda sin premio.

Osasuna se acercó en alguna ocasión al área de Courtois y dio algún susto en las botas de Rosier y la cabeza de Ante Budimir, pero ni siquiera tuvo que intervenir el portero belga. El partido acabó con la expulsión por roja directa de Abel Bretones por una acción sobre Gonzalo García. Así, el Real Madrid vivió un estreno algo agridulce en su feudo, un necesita mejorar para empezar el curso, aunque suma sus primeros tres puntos y sigue la estela del FC Barcelona.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: REAL MADRID, 1 - CA OSASUNA, 0 (0-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

REAL MADRID: Courtois; Alexander-Arnold (Carvajal, min.68), Militao, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouaméni, Güler (Ceballos, min.90); Brahim (Mastantuono, min.68), Mbappé y Vinícius (Gonzalo García, min.78).

CA OSASUNA: Sergio Herrera; Rosier, Catena, Boyomo, Juan Cruz (Raúl García de Haro, min.85), Bretones; Torró, Moncayola; Rubén García (Víctor Muñoz, min.66), Aimar Oroz (Moi Gómez, min.78); y Budimir.

--GOLES:

0-1, min.51: Kylian Mbappé.

--ÁRBITRO: Cordero Vega. Amonestó a Mbappé (min.90) en el Real Madrid; y expulsó con tarjeta roja directa a Bretones (min.90+5).

--ESTADIO: Santiago Bernabéu.