Mbappé y Vinícius buscan el Pichichi que devuelva la Liga al Real Madrid

Archivo - Vinícius Júnior y Kylian Mbappé, Real Madrid - EUROKINISSI / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Pichichi de la temporada 2026-2027 de LaLiga EA Sports promete una de las luchas más bonitas de la competición, aunque tiene todas las papeletas para estar entre los delanteros de FC Barcelona, Real Madrid y Atlético como equipos favoritos a ganar el título liguero.

De los últimos 17 trofeos al máximo goleador de Primera División, solo uno no fue para un jugador de Barça o Real Madrid, el de hace tres campeonatos de Artem Dovbyk con el Girona, aunque aquellos fueron años de Cristiano Ronaldo y Leo Messi. Ahora, Kylian Mbappé quiere instaurar su propia era tras los dos últimos Pichichi.

El ariete francés ha sido el mejor goleador en sus dos temporadas en la Liga española, con 31 tantos y Bota de Oro europea en su año debut y 25 goles el pasado curso. El ex del París Saint-Germain lo logró además a pesar del fracaso colectivo del equipo, incapaz de ganar títulos o de rendir como se esperaba sobre el césped.

Después de ser el máximo goleador del Mundial este verano, con diez tantos, y también proclamarse como el mejor artillero de la historia de la Copa del Mundo (22), Mbappé es favorito a un tercer Pichichi seguido y el mayor pique, para bien del nuevo Real Madrid de José Mourinho, puede venir desde casa contra Vinícius Júnior.

El extremo brasileño espera hacer borrón y cuenta nueva, sobre todo después de firmar la renovación hasta 2032 y jurar amor eterno al club de la capital. 'Vini' se quedó en 16 goles el año pasado y hace dos sólo hizo 11, cifras por las que el Santiago Bernabéu le viene señalando con alguna pitada que otra que no querrá alimentar.

Tanto el brasileño como el propio Real Madrid querrán reivindicarse, y los goles son la mejor manera en lo individual y colectivo. Para aportar en esa lucha por la Liga que no ganan desde 2024, Mourinho cuenta también con Carlos Espí y Endrick, aunque la escasez de minutos les pondrá complicado lidiar con un Pichichi que no tiene la amenaza de nuevos inquilinos de la Liga en el mercado de fichajes.

La banca la rompió el propio equipo blanco con Yan Diomande, aunque su condición de extremo profundo y regateador, hizo 12 goles con el RB Leipzig en la Bundesliga, no son características de 'killer'. El mercado abierto hasta final de mes mantiene en el aire la posible llegada de algún favorito a este galardón, o la salida de quien debería estar en la pelea, como es el caso de Julián Álvarez.

La 'Araña' pidió salir del Atlético de Madrid este verano, pero ha vuelto al trabajo con Diego Pablo Simeone sin señales de esa rebeldía. El argentino ha demostrado con creces su calidad, pero tendrá que centrarse en lo suyo para mejorar los 8 goles del año pasado. De hecho, en las dos últimas temporadas, el noruego Alexander Sorloth, quien también ha sonado como movimiento del verano, marcó más de rojiblanco (20 y 13).

Álvarez pareció acercarse mucho al FC Barcelona, aunque el tema dinero lo complicó, y en el equipo blaugrana están a la espera de un '9' después de reforzarse en su mayoría con jugadores de banda. Esta campaña será la primera sin Robert Lewandowski, encargado del gol los cuatro años anteriores, y para más incertidumbre Ferran Torres está en la rampa de salida rumbo al París Saint-Germain.

Así las cosas, el equipo de Hansi Flick aspira a defender título sin un 'hombre gol', aunque tiene a un Lamine Yamal cada vez más maduro. El internacional español tendrá que asumir el liderazgo del ataque catalán y dar un paso más en la definición como hizo en la 2025/26 con 16 goles, mejorando los 9 que marcó dos años atrás. Fermín y Raphinha aparecen como versos libres de un Barça que, por estilo, sabe repartir esa relación con el gol.

No parece la temporada de las sorpresas, aunque ya el pasado curso hubo una lucha inesperada entre Mbappé y Vedat Muriqi. El delantero kosovar abandonó la Liga y su puesto en las quinielas lo podría ocupar Pierre-Emerick Aubameyang como nuevo artillero del Deportivo de A Coruña. Por otro lado, Ante Budimir y Jonathan Dubasin forman una dupla con mucho gol en Osasuna.

Con muchos candidatos al Trofeo Zarra, el mejor goleador español tampoco parece que pudiera hacer frente al olfato de Mbappé. El último Pichichi español fue Dani Güiza, en 2008, y como aspirantes nacionales esta campaña, además de Yamal, Fermín o Espí, asoman Gerard Moreno (Villarreal), Borja Iglesias (RC Celta), Hugo Duro (Valencia), Toni Martínez (Alavés) o Nico Williams y Gorka Guruzeta del Athletic Club.