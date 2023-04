Mendilibar: "Empecé en regional y ahora estoy en semifinales de la UEFA"

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Sevilla, José Luis Mendilibar, se mostró contento y "agradecido" de vivir el pase a semifinales de la Liga Europa después de superar (3-0) al Manchester United este jueves, pensando ya en una Juventus que será "más difícil".

"Estoy agradecido de tener esta oportunidad, de poder jugar unos cuartos de final contra el United. Hacer ver que aunque hemos estado en equipos pequeños, cuando se nos da la opción, podemos entrenar a este tipo de futbolistas. Agradecer sobre todo a los jugadores", dijo en declaraciones a Movistar plus, recogidas por Europa Press.

"Son los artífices de todo esto porque creen en lo que se les pide y son muy buenos. El trabajo de un entrenador es que el equipo crea en lo que dices. Eso se ha visto en el primer gol y en el gol anulado. Eso es lo que tenemos que hacer siempre y con este tipo de jugadores que son muy buenos", añadió.

Además, el técnico vasco describió lo vivido en el Pizjuán. "Sientes la llegada al estadio, el inicio del partido con el himno, con las gradas a tope. Es un sentimiento de que te van a ayudar. Nos hemos crecido, hemos pensado que podíamos ganar. Hay que seguir igual: creer, creer y creer", explicó.

'Mendi' habló de su "sencillez" como posible secreto. "La sencillez, me imagino. No pido cosas raras, soy como soy. He estado en muchos equipos, de todas las categorías. Empecé en regional y ahora estoy en semifinales de la UEFA con un muy buen equipo. La sencillez para mí es una de las cosas más importantes en el fútbol", afirmó.

El técnico de los andaluces se refirió a su rival en semifinales, una Juventus quizá más "difícil" si cabe que el United. "La Juventus es más fuerte como equipo, diferente al United. No tienen tanta velocidad pero será más difícil", terminó, reconociendo "un día muy feliz" que espera no "sea el último".