Mendilibar: "Espero que el Eibar no pague los platos rotos del Real Madrid"

Publicado 05/04/2019 15:01:27 CET

MADRID, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El técnico del Eibar, José Luis Mendilibar, espera que este sábado su equipo "no pague los platos rotos" del Real Madrid, conjunto que no está jugando "demasiado bien", y reconoció que puntuar en el Santiago Bernabéu sería importante para confirmar una permanencia que "no está sellada".

"Espero que el Eibar no pague los platos rotos del Real Madrid. Son salidas muy complicadas, porque aún no estando bien te pueden meter seis. Estarán con ganas de que el público salga contento del Bernabéu, harán lo posible por ganarnos bien. No tenemos que bajar los brazos, competir como lo hemos hecho hasta ahora. Los jugadores tienen esas ganas de jugar en un Bernabéu sin la obligatoriedad de que te pillen los de abajo", señaló este viernesw Mendilibar en rueda de prensa.

El de Zaldívar opinó que los blancos "no están jugando demasiado bien, pero están ganando en casa". "Aún no jugando bien, te generan ocasiones de gol y si te generan te van a meter, uno o dos en su casa te van a meter, entonces uno o dos hay que meter para puntuar", añadió.

El entrenador armero también espera que su rival no se acuerde del 3-0 de la primera vuelta en Ipurúa para no "mosquearles". "No se acordarán de la primera vuelta, yo no me acordaba, fue hace mucho. Tampoco lo estás pensando y si lo piensas, los partidos no se repiten", agregó.

"Ipurúa es dos metros más corto que el Bernabéu. Las tribunas son diez veces más, pero el campo son dos metros más. Nosotros defendemos mejor con la línea delante, cuando está más atrás nos cuesta más presionar, creamos más espacios entre líneas, que facilitan la labor del rival. No tenemos que cambiar nada", analizó la posible presión alta de los vascos.

"La permanencia no está sellada porque matemáticamente no lo está. Si solo hubiese un tercero por la cola... Pero hay bastantes equipos ahí y será difícil que lleguen a esta puntuación, así que va a haber que sumar algún puntito más, ganar un partido más", aseguró para confirmar el objetivo de la salvación.

Por último, ante la duda de Gonzalo Escalante, Mendilibar cree que "estará para jugar". "Es un golpe, se ha torcido el tobillo pero no se le ha inflamado demasiado, pero conociéndole, estará", afirmó, a la vez que se alegraba por la renovación de Charles hasta 2020. "No voy a decir su edad, que sino me pega", bromeó sobre el delantero.