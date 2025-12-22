Mendilibar renueva con el Olympiacos

El técnico español José Luis Mendilibar, primer entrenador del Olympiacos, ante el Real Madrid. - EUROKINISSI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El técnico español José Luis Mendilibar renovó este lunes como entrenador del Olympiacos de la Superliga griega una temporada más, hasta junio de 2027, según anunció la propia entidad en sus redes sociales.

Mendilibar, de 64 años y ex de equipos como Eibar, Athletic, Valladolid, Osasuna, Levante, Alavés o Sevilla, llegó al club de El Pireo en febrero de 2024, a mitad de un curso en el que conquistarían la Conference League. La pasada campaña ganó Liga y Copa en Grecia, y el próximo 3 de enero disputará ante el OFI Creta la Supercopa.

Ahora, el club heleno es segundo en la Superliga griega a un punto del líder, el AEK, después de 15 jornadas disputadas, mientras que en Liga de Campeones, es 29º en la tabla de la fase de liga, después de solo haber logrado un triunfo.