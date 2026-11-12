Michael Carrick, destituido como técnico del Manchester United

El exentrenador del Manchester United Michael Carrick al finalizar el encuentro ante el Aston Villa de la Premier League 2026-27. - Martin Rickett/PA Wire/dpa

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Manchester United anunció este jueves que ha destituido a Michael Carrick como entrenador después de firmar "un comienzo de temporada decepcionante", en el que ha llevado a los 'Diablos Rojos' a los puestos de descenso, con ocho puntos en los diez primeros partidos, e informó decidirá el sustituto próximamente.

"El Manchester United confirma que Michael Carrick ha dejado su cargo como entrenador del primer equipo masculino. Tras un comienzo de temporada decepcionante, el club ha llegado a la extremadamente difícil conclusión de que es necesario un cambio para alcanzar nuestras ambiciones", expresó el club inglés.

Así, Carrick pone fin a su etapa al frente del conjunto mancuniano, después de llevar al equipo a los puestos de descenso en la Premier League, donde solo ha conseguido una victoria, en la primera jornada, y desde entonces ha encadenado cinco empates y cuatro derrotas, mientras que en Liga de Campeones ocupa la 17ª posición, al caer frente al Atlético de Madrid (2-0) y al Como italiano (4-1) y ganar en Old Trafford al modesto Sabah (4-0) y a la AS Roma (3-2).

El técnico, exjugador del tricampeón de Europa con el que ganó, entre otros, cinco Premier League y la Champions de 2008, se incorporó al equipo en enero de este año tras la destitución del portugués Ruben Amorim y consiguió mejorar sus prestaciones para devolverlo a la Liga de Campeones gracias a la tercera posición en la Premier League, después de dos temporadas en las que el club ha estado lejos de cumplir sus objetivos.

"Michael es, y siempre será, una leyenda del Manchester United. Al igual que hizo como jugador, se ha comportado con los más altos estándares de dedicación y profesionalidad durante todo el tiempo que ha estado de vuelta en el club. Su liderazgo y sus logros de la temporada pasada siempre serán recordados con cariño", remarcó el club, mientras que expresó su intención de nombrar al sucesor definitivo lo antes posible, con las informaciones apuntando con fuerza el nombre de Mauricio Pochettino, actual seleccionador de los Estados Unidos.