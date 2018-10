Michael Owen confía en jugar esta temporada con el Newcastle, "al menos un partido"

Actualizado 28/02/2007 13:52:23 CET

LONDRES, 28 Feb. (EUROPA PRESS)

El delantero inglés Michael Owen, ausente de los terrenos de juego desde que sufriera una grave lesión en los ligamentos de la rodilla en el Mundial de Alemania, mantiene la esperanza de poder volver a los terrenos de juego esta temporada y jugar "al menos un partido" con el Newcastle.

Owen, de 27 años, se ha perdido toda la temporada y sólo ha podido jugar por el momento 11 partidos con las 'urracas' desde que dejara el Real Madrid en el verano de 2005, pero trabaja día a día en duros entrenamientos para recuperarse lo antes posible.

"Todo va bien, las cosas siguen su curso y por ahora el trabajo físico se desarrolla según lo previsto. Ya he tocado balón y, aunque aún no se pude decir que haga entrenamientos de tiros a puerta, sí puedo dar a la pelota sin problema", explica, en palabras al diario 'The Times', que recoge Europa Press.

Así, su objetivo es estar el próximo año en plenas condiciones, peor antes confía en estrenarse esta campaña, ya sea en la 'Premier League' o en la Copa de la UEFA, donde su equipo está clasificado para los octavos de final. "Aún quedan muchos incentivos esta temporada, hay mucho que jugar y muchas cosas buenas en el horizonte", destaca.

"Tengo en mente jugar esta temporada, al menos un partido, para poder llegar a la próxima sintiéndome bien. Estaría muy bien poder conseguir algo con el Newcastle y debutar en el nuevo Wembley con mi país", deseó el ariete internacional.