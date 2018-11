Míchel: "Era un resultado histórico, no me puedo callar la rabia"

Publicado 04/11/2018 0:50:55 CET

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Rayo Vallecano, Míchel, lamentó con "rabia" la derrota en el minuto 90 ante el FC Barcelona (2-3), porque se les escapó "un resultado histórico" y un "punto de inflexión" para su complicada temporada, por culpa de fallos y "detalles a corregir".

"Ha sido un gran partido, pero con pequeños detalles a corregir. Hay que defender mejor los centros laterales. Cuando se defiende 90 minutos a un equipo con todo el potencial del Barça y se te escapa por dos detalles que son muy corregibles, estamos muy dolidos. Así no vamos a ser capaces. Hemos hecho un gran partido pero no me puedo callar la rabia que tengo dentro", dijo.

El técnico local compareció en rueda de prensa en el Estadio de Vallecas con mucha frustración por los goles de Dembélé y Luis Suárez en los minuto 87 y 90. "Con 2-1 uno tiene que pensar que el Barça te puede hacer gol de la nada. Hay que saber jugar el partido quedando seis minutos. Era un resultado histórico para nosotros y nos han metido dos goles de saque de banda y con Piqué a la desesperada de delantero", afirmó.

"La inyección de moral es en cuanto a ser capaces de competir, pero podía ser un punto de inflexión. Si alguien está jodido que sepa que estamos jodidos por nuestra culpa. El Barça te puede hacer gol de muchas maneras pero no podemos defender un saque de banda en el minuto 90 como hemos hecho. Esos detalles nos hacen daño, porque así es imposible ganar al mejor equipo de la liga", finalizó.