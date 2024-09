Míchel: "Se nos ha hecho un poco largo, el PSG ha apretado mucho"

"La acción del gol es anécdota, los errores se permiten"



MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Girona FC, Míchel, reconoció que el Paris Saint-Germain mereció la victoria (1-0) de este miércoles en una noche histórica para el equipo español por su primer partido en la Liga de Campeones, donde demostraron que quieren seguir creciendo y encajaron una dolorosa derrota con gol en el último minuto.

"Nuestra primera experiencia en Champions. La primera jugada del partido estábamos muy nerviosos, se ha visto, una ocasión casi de gol, pero según ha avanzado la primera parte hemos encontrado personalidad, compromiso, actitud, hemos cerrado bien los espacios", dijo en declaraciones a Movistar Plus, recogidas por Europa Press.

Sin embargo, el técnico del Girona reconoció que el segundo tiempo se hizo "un poco largo" y que los cambios marcaron la diferencia. "La segunda parte, a partir de los cambios y también por el cansancio, el PSG nos ha apretado más y cuando te hunden tanto, Luis Enrique genera una presión tras pérdida muy alta. No hemos sabido dar esos pases para salir y hemos estado continuamente defendiendo mucho", afirmó.

"Ahora está la gente jorobada. Hay que estar orgullosos. Les he dicho que se nos ha hecho un poco largo, hay que reconocer que el PSG ha apretado mucho, hubo tres paradas que podían haber sido gol. La victoria es merecida, pero podemos estar orgullosos de nuestra manera de trabajar. Queremos seguir de esta manera y a ver si tenemos oportunidad de volver a París, de que el Girona siga creciendo", añadió.

Por otro lado, Míchel no se torturó pensando en el gol en el minuto 90 que se coló por entre los brazos y las piernas de Paulo Gazzaniga. "La acción del gol es anécdota. Los errores se permiten, compromiso, actitud, defender la camiseta, no. No puede faltar. Somos un equipo humilde que tiene que trabajar mucho", dijo.

"Nuestra primera experiencia en Champions creo que se nos puede dar si no un notable, un aprobado. Hemos competido contra un gran equipo, en un escenario muy top, donde la presión te puede agarrotar y creo que el quipo ha dado el nivel. Espero el primer partido de Champions en casa, que hagamos otro buen partido y seamos capaces de ganar", terminó.