Midea, nuevo patrocinador del FC Barcelona a partir de la próxima temporada

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La empresa de electrodomésticos inteligentes para el hogar Midea se convertirá a partir del próximo mes de julio en nuevo patrocinador en la manga de la camiseta de la equipación del FC Barcelona, tras el acuerdo firmado este martes por ambas entidades en las oficinas del club azulgrana.

El FC Barcelona ha cerrado un acuerdo por el cual a partir de la temporada 2026-27 la compañía de electrodomésticos Midea se une a la familia azulgrana como Main Partner y Official Home Appliances Partner. Este acuerdo estará vigente durante cinco campañas, hasta la 2030-31, y se activará su patrocinio a partir del 1 de julio de 2026, entre otros activos, incorporando su logotipo en la manga izquierda de la camiseta del primer equipo del FC Barcelona.

Aunque se trata de un acuerdo que será visible en unos meses, el acuerdo se ha sellado en las oficinas del club azulgrana y ha contado con la presencia del vicepresidente primero del FC Barcelona, Rafael Yuste, y el presidente de Midea International Business, Lewis Fu.

Midea Group, afincada en 1968 en la ciudad de Beijiao (China), tiene más de 190.000 empleados en todo el mundo, generó unos ingresos de 57,5 mil millones de dólares en 2024, situándose en la posición 246 del ranking Fortune Global 500 de 2025.

El vicepresidente del FC Barcelona destacó el "liderazgo" de Midea en el ámbito de las soluciones inteligentes para el hogar y su "vocación" por "la investigación y la innovación", elementos que se alinean con "el talante de un FC Barcelona". "Esta alianza demuestra, de nuevo, el poder de la marca Barça como polo de atracción de compañías de todo el planeta que ven en el FC Barcelona el mejor altavoz para su proyecto", añadió Yuste.

Por su parte, el presidente de Midea señaló que el FC Barcelona es uno de los clubes de fútbol de "mayor éxito" de todos los tiempos y uno de los equipos deportivos "más populares e icónicos del mundo". "Esperamos que ésta sea una larga colaboración en la que Midea y el FC Barcelona sean el número uno del mundo dentro y fuera del campo", concluyó.