Mika Godts ficha por el París Saint-Germain

Archivo - Mika Godts, Ajax de Amsterdam - Ivan Terron / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El París Saint-Germain anunció este sábado por la noche la contratación del delantero belga Mika Godts, de 21 años y procedente del Ajax de Ámsterdam.

"El Paris Saint-Germain se complace en anunciar el fichaje de Mika Godts. El delantero belga se incorpora al club de la capital hasta 2031. Lucirá el dorsal 22", informó el PSG, el mismo día que hizo oficial la contratación del español Ferran Torres.

El ariete belga se formó en el RSC Anderlecht antes de continuar su formación en el KRC Genk a partir de 2020. En enero de 2023, el nuevo jugador parisino fichó por el Ajax de Ámsterdam para seguir su desarrollo en el Jong Ajax.

Tras una temporada y media con los jóvenes del Ajax, Godts acumuló 9 goles y 4 asistencias en 25 partidos, se ganó un puesto poco a poco en el primer equipo durante la temporada 2023-2024, después de debutar en la liga neerlandesa el 9 de abril de 2023 ante el Fortuna Sittard, con tan solo 17 años.

Con la camiseta del Ajax, el extremo diestro belga, internacional en las categorías inferiores de su país, destacó por su capacidad para el regate y el desborde, aumentando de manera exponencial su aportación al equipo en goles y asistencias.

"Me siento extremadamente orgulloso de unirme a uno de los mejores clubes del mundo. Estoy deseando vestir estos colores y conocer el Parc des Princes y a sus aficionados. Voy a darlo todo sobre el terreno de juego para devolver la confianza que han depositado en mí el presidente Nasser Al-Khelaïfi, Luis Campos y el entrenador Luis Enrique", dijo en sus primeras declaraciones que recoge la web del PSG.