Milán despide a la leyenda Baresi

Funeral del exfutbolista italiano Franco Baresi, en la Basílica de San Ambrosio, en Milán. - Francesco Enriquez/IPA via ZUMA / DPA

LONDRES, 4 Ago. (PA Media/dpa/EP) -

Miles de aficionados, así como exfutbolistas de la talla de Paolo Maldini o Roberto Baggio, despidieron este martes a Franco Baresi, el legendario capitán del conjunto 'rossonero' fallecido el pasado 31 de julio a los 66 años, en un multitudinario funeral celebrado en la ciudad italiana.

Considerado por muchos como uno de los mejores defensas de la historia del fútbol, el exjugador de la selección italiana y del AC Milan falleció la semana pasada a los 66 años. Baresi desarrolló toda su carrera en el conjunto 'rossonero', donde disputó 719 partidos a lo largo de 20 temporadas.

En su palmarés lucen seis títulos de la Serie A, además de tres Copas de Europa, dos Copas Intercontinentales y cuatro Supercopas de Italia. Su última temporada fue la de 1996-97, cuando el Milan retiró el dorsal número seis de Baresi.

Fue internacional con Italia en 81 ocasiones y formó parte de la selección que ganó el Mundial de 1982, así como del equipo que llegó a la final del Mundial de 1994, la que los 'Azzurri' perdieron ante Brasil en la tanda de penaltis.

Este martes tuvo lugar el funeral del exfutbolista, en la Basílica de San Ambrosio, con una multitud que se congregó para rendirle homenaje. Entre los asistentes se encontraban los exjugadores del Milan Maldini, Baggio, Dida, Daniele Massaro y Dejan Savicevic, o el entrenador Claudio Ranieri.

El AC Milan se encuentra actualmente de gira de pretemporada, con partidos programados para esta semana en Australia e Indonesia, pero los actuales jugadores Christian Pulisic y Santiago Giménez también estuvieron presentes en el homenaje a la leyenda del club.