Mohamed Salah y Mariona Caldentey, elegidos mejores jugadores del año por los futbolistas de Inglaterra

LONDRES, 20 Ago. (dpa/EP) -

La internacional española Mariona Caldentey, delantera del Arsenal, y el egipcio Mohamed Salah, atancante del Liverpool, han sido elegidos mejores jugadores femenino y masculino del año por la Asociación de Futbolistas Profesionales (PFA) de Inglaterra..

Salah, de 33 años, anotó 29 goles y proporcionó 18 asistencias para ayudar a los 'reds' a conquistar la Premier League la temporada pasada. El sensacional estado de forma del africano en el curso 2024-25 le permitió dominar la votación de los miembros de la PFA y entrar en los libros de historia como el primer tricampeón del Jugador del Año.

Por su parte, Caldentey, de 29 años, fue designada Jugadora del Año de la PFA tras marcar 19 tantos en todas las competiciones, ocho de ellos en el camino de las 'gunners' hacia la conquista de la Liga de Campeones, con una victoria en la final frente a su antiguo club, el FC Barcelona.

Olivia Smith, que se unió recientemente a Caldentey en el Arsenal en un acuerdo récord mundial, ha sido nombrada Jugadora Joven del Año de la PFA tras su magnífica temporada en el Liverpool. Mientras, Morgan Rogers se ha hecho con el galardón al Jugador Joven Masculino del Año tras una brillante campaña en la que el centrocampista del Aston Villa debutó con la selección inglesa.

Salah está acompañado en el Equipo del Año de la Premier League 2024-25 por sus compañeros del Liverpool Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch y Alexis Mac Allister. Milos Kerkez, que llegó a Anfield procedente del Bournemouth en verano, también ha sido seleccionado, al igual que el trío del Arsenal formado por William Saliba, Gabriel Magalhaes y Declan Rice.

Matz Sels y Chris Wood han sido reconocidos por sus buenas campañas en el Nottingham Forest, mientras que el delantero Alexander Isak ha sido incluido en reconocimiento a su excelente rendimiento en el Newcastle el curso pasado. Cole Palmer, del Chelsea, y Bruno Fernandes, capitán del Manchester United, se han quedado fuera del once a pesar de ser candidatos al premio al mejor jugador del año.

El Equipo del Año de la Superliga Femenina incluye a dos jugadoras del campeón, el Chelsea, Erin Cuthbert y Millie Bright. Caldentey, Alessia Russo, Emily Fox y Kim Little han sido seleccionadas, al igual que Yui Hasegawa y Mary Fowler, del Manchester City, y el trío del Manchester United formado por Phallon Tullis-Joyce, Maya Le Tissier y Jayde Riviere.