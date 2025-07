Montse Tomé: "Tenemos defensas de mucho nivel, yo creo que no es una debilidad"

MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La seleccionadora española femenina de fútbol, Montse Tomé, ha opinado este jueves que en la Eurocopa Femenina dirige a "defensas de mucho nivel", descritas como "futbolistas increíbles" porque "están al máximo nivel" y "llevan demostrando su talento" mucho tiempo, por lo que ha negado que sea "una debilidad" para los cuartos de final ante Suiza.

"Me gustaría preguntar qué significa para vosotros tener debilidades en defensa porque somos uno de los equipos menos goleado y el equipo más goleador, y es obvio que en todas las facetas este equipo quiere mejorar. Entonces, no es una única cosa solo de la defensa. Siento que tenemos defensas de mucho nivel. Si las citamos ahora, diríais que son futbolistas increíbles, que están al máximo nivel, que llevan demostrando su talento, su valía, su capacidad y todo el equipo piensa eso, entonces yo creo que no es una debilidad", dijo Tomé en rueda de prensa desde Berna.

"Los profesionales de esto somos nosotros y quienes entendemos de esto o del equipo somos nosotros. Hemos creído que la defensa y el ataque es algo colectivo. Al final el ataque de España parte de tener guardametas que jueguen bien con el pie y que todas las superioridades las empezamos a generar desde ahí y que también exigimos o queremos que las defensas nos ayuden a sacar bien el balón. Lo mismo para defender, nuestras delanteras son jugadoras a las que igual por su posición creemos que tienen que hacer los goles, pero son las primeras que tienen que defender; igualmente las extremos, esto forma parte de una labor de equipo", explicó.

"No es señalar si es la defensa porque nos meten más o menos goles, aunque creo que llevamos tres goles y que si analizas eso en los partidos que hemos jugado casi todos superamos un porcentaje de posesión muy alto. Estamos en una Eurocopa y todos los equipos se preparan para ganarte y mañana va a ser un partido difícil. Lo que me gusta es defender al equipo, defender a las jugadoras porque las vemos entrenando porque se dejan la vida por este deporte, por esta selección y creo que tenemos que valorarlo todos", añadió.

Definió a Suiza como "una selección que varía su estructura, pero que básicamente en este torneo ha utilizado siempre la misma". "La altura del bloque donde mañana inicie Suiza es algo que veremos a partir del inicio del partido, pero que tenemos claro cómo se mueven las piezas, qué piezas pueden saltar, cómo se pueden replegar, cómo pueden salir a la contra... Conocemos bien a sus jugadoras, hemos analizado bien su juego y nosotros pensamos en qué tenemos que hacer para competir bien ese partido", agregó.

"Cada seleccionador o seleccionadora busca sus recursos. Yo creo que, si ha creído en eso, algo tendrá detrás. Lo que sí tenemos claro nosotras es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que competir este partido. Estamos en los cuartos de final y vamos a competir a por todo", aseveró.

"De Patri [Guijarro] ya hablé el otro día, es una jugadora importante en nuestro equipo, acompañada con Ale [Putellas] y Aitana [Bonmatí]; también tenemos a Vicky, Maite Zubieta ha jugado por dentro; Mariona, puede jugar Pina, creo que tenemos muchas alternativas; Laia Aleixandri también ha sido una jugadora que ha jugado por dentro. Y esto nos da mucha variedad en nuestro juego de posición, nos da mucha estructura, tanto en ataque como en defensa, y son cosas que para nosotros, como equipo, es muy importante en el modelo de juego en el que confiamos. Obvio que la base de un equipo esté en un centro del campo que sepa jugar, que pueda defender, y yo creo que ahí estamos bien equilibrados", argumentó Tomé.

"Es una de las Eurocopas en las que más seleccionadoras hay y Pia [Sundhage] es una referente porque lleva en esto mucho antes que yo. Creo que esas personas, igual que Sarina [Wiegman], que también ha conseguido éxitos, son entrenadoras en las que te fijas cuando estás empezando y además ha tocado diferentes selecciones importantes como Suecia, Brasil, Estados Unidos, y tiene experiencia. Siempre que he podido coincidir con ella en los diferentes eventos de UEFA, hemos charlado y hemos aprendido. Esto forma parte del respeto a la profesión, del respeto a los diferentes profesionales, y creo que también es bueno para la mujer entrenadora, que espero que en el presente y futuro cada vez haya más", vaticinó.

Luego apuntó que Esther González "está perfecta para poder competir" ante Suiza. "La gestión ha sido positiva. En este contexto de máximo nivel es muy importante rodearte de los mejores profesionales y siento que en cada área, en federación y en esta selección, los tenemos. Hemos trabajado servicios médicos con preparación física, con redaptación, coordinado con las sensaciones de la jugadora porque son muy importantes", puntualizó.

"Esther es una futbolista que su experiencia le permite conocerse bien y que confiamos en lo que nos transmite. Así hemos puesto un plan de actuación con ella y en los últimos dos entrenamientos ha podido entrenar, y mañana va a poder estar disponible", insistió la seleccionadora.

"Es un reto precioso, bonito, para la selección femenina, para el equipo, para las jugadoras, para el cuerpo técnico, para toda España. Es un reto y es una ilusión enorme el tener ahí la posibilidad de estar en semis y hacer historia. Creo que estas jugadoras, este equipo, está llamado a hacer historia y mañana vamos a competir para hacerla", auguró.

"Nos he transmitido muchas veces el privilegio que siento por compartir cada día con este equipo. Llevamos desde el día 19 concentradas, otras se concentraron el 22. La manera de entrenar, de trabajar, de querer, de respetar la profesión, de sentir, esto es brutal. Y esto al final genera una energía de trabajo que es la que tenemos a día de hoy y de la que disfrutamos cada día", señaló Tomé.

"Es para aplaudirlas, es para reconocerles públicamente, e individualmente, todo lo que han madurado en este torneo para asumir todas las decisiones, para ayudarnos en la gestión de las decisiones que nosotros tomamos, para ser fuertes mentalmente, trabajar a pesar de las decisiones que tomamos desde aquí. Es un punto de madurez importante que hemos vivido en este torneo y que es clave para nosotros, para la salud de la selección y del equipo", dijo sobre cómo lidiar con decisiones.

"Como habéis visto desde el primer partido contra Portugal, han jugado casi todas las jugadoras, falta alguna por jugar, pero todas han tenido un rendimiento espectacular y han entendido su rol, que puede cambiar de un partido a otro. No se han quedado pensando 'yo podía haber jugado, yo estoy mejor'; no, yo creo que su dinámica ha sido positiva, que su mentalidad ha sido de equipo y esto es para valorarlo mucho", subrayó.

"Ver el estadio lleno mañana es un triunfo a la evolución de nuestro deporte, de nuestro fútbol y es bonito. Sabemos que la mayoría de espectadores va a animar al equipo de Suiza y esto también lo hemos comentado, pero yo creo que una de las cosas que tenemos que conseguir es evadirnos de todo ese ruido", advirtió Tomé.

"Al nivel en el que estamos, en unos cuartos de final de una Eurocopa te va a exigir a nivel mental lo máximo y esto implica pues que, cuando haya mucho ruido, seas capaz de concentrarte en el plan, seas capaz de disfrutar del fútbol, seas capaz de jugar con la pasión con la que están demostrando que están jugando estas jugadoras y concentrarte en lo importante, que es el partido y lo que el partido necesita", recalcó.

"Esto es un punto más de lo que necesitamos de las futbolistas y de un reto más que queremos ver y en el que queremos que el equipo compita bien, hacerlo positivo, pasar ese reto y decir 'pues mira, con tanta gente aun así he conseguido ser yo, he conseguido hacer lo que tenía que hacer', y creo que mañana eso va a ser importante", concluyó Tomé.