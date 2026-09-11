Mourinho: "Cuando existe unión con el estadio, un equipo es casi imbatible"

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, volvió a defender la figura de Vinícius Jr ante las críticas, considerando que lo que la afición quiere es sacar "lo mejor" del brasileño, y, además de alabar "el compromiso" que existe dentro del vestuario, resaltó que "cuando existe unión con el estadio, un equipo es casi imbatible".

"En Portugal, hay un proverbio que dice que tú sólo tiras piedras a las árboles que tienen fruto. Qué ha hecho 'Vini' aquí en los últimos 5 o 6 años que lleva aquí. Es un árbol que tiene mucho fruto y la gente tira piedras porque quiere frutos, que es lo mejor de Vinícius", afirmó Mourinho este viernes en la rueda de prensa previa al encuentro ante el Rayo Vallecano de LaLiga EA Sports.

Y como hizo el martes, reiteró que "lo mejor" del brasileño "va a llegar". "Va a llegar el Vinicius que el año pasado contra el Benfica, cuando el Santiago Bernabéu estaba asustado, acabó solo con la eliminatoria. En este momento no está todavía, este Vinicius que gana un partido solo, en este momento está un Vinicius que trabaja más que nunca", puntualizó.

El preparador del 15 veces campeón de Europa aludió a los datos, que son "muy objetivos" y dicen que el extremo "está muy cerca de su velocidad máxima". "Ha sobrepasado en volumen de carrera de alta intensidad, ha batido sus récords en esta temporada en número de balones recuperados en el tercio defensivo", explico.

Además, admitió que Kylian Mbappé "tiene razón" al decir que no es un problema para un equipo que un jugador como él meta 40 goles y valoró "de un modo absolutamente increíble" cómo el francés defendió en la banda ante el Inter cuando se quedaron con diez por la sanción de dos minutos a Álvaro Carreras porque Vinícius tardó más de diez segundos en salir para el cambio. "Para mí es una alegría ver este tipo de comportamiento", sostuvo.

El luso no olvida que "hay gente que sabe tanto de fútbol" como él y que fueron críticos con el partido contra el Inter porque no defendieron "bien". "Pero tampoco dicen que podíamos haber metido ocho. Nosotros seguimos nuestro camino, hemos perdido y sufrido juntos contra el Betis y la vida ha continuado. El compromiso que tenemos entre nosotros es de estar para trabajar para el Real Madrid y no de estar en el Real Madrid. Este compromiso lo vamos a continuar y vamos a hacer todo lo posible para que la gente esté feliz", zanjó.

En este sentido, "no" cree que se este siendo injusto con el equipo. "No quiero ir por ahí, estoy concentrado en mi trabajo y los jugadores también y estoy absolutamente tranquilo de que no serán ni críticas ni pitos que van a cambiar el alma de este equipo", reflexionó.

El portugués recordó que es "muy exigente" con sus jugadores. "La exigencia es que tienes que dar todo lo que tienes y quien da todo no está obligado a dar más. Respeto mucho al jugador que comete algún error, al que no ha jugado un partido extraordinario, pero que lo ha dado todo en el sentido de que quería jugar, ayudar, con respeto por su escudo y ha luchado muchísimo por un resultado", apuntó.

"Este tipo de jugador me tiene siempre a su lado, siempre. No significa que va a jugar siempre, obviamente no, pero significa que me va a tener siempre a su lado. Cuando nuestro estadio pita a un jugador, obviamente que me quedo muy triste por mi jugador, pero desde mi experiencia cuando existe unión entre equipo y estadio es, no quiero decir imbatible, pero casi", recalcó.

Por otro lado, el de Setúbal aseguró que no ha hecho "nada" para que no haya ningún problema entre Fede Valverde y Aurelien Tchouaméni. "Ellos lo han hecho todo. El grupo está fantástico y si llego al vestuario sin saber nada, pues me parecen dos grandes amigos. Obviamente, estaba atento porque tenía que percibir si tenía que de algún modo intervenir y hacer de 'ministro de la Paz', pero no he hecho nada, el mérito es de todos los jugadores que han construido un grupo que me gusta mucho", insistió.

"PIERNAS CON MUCHA GASOLINA" PARA LA VISITA DEL RAYO VALLECANO

Preguntado por el refuerzo del CTA a la decisión de no repetir el penalti de Kylian Mbappé, el de Setúbal no está sorprendido porque sabe que "existe siempre una gran solidaridad" en el colectivo arbitral y que "existe siempre una grandísima protección de las instituciones".

"Es algo que verdaderamente admiro muchísimo en la clase arbitral y no la digo sólo en España, en todos los países donde he estado he encontrado exactamente la misma situación y es muy raro y muy difícil que salgan a criticar una situación arbitral. Están muy unidos, la unión hace la fuerza", subrayó.

Del Rayo Vallecano, recordó que "viene de una victoria" y que en otros partidos que no ganó "demostró su calidad", lo que les obligará a "estar muy concentrados". Además, dio las gracias a su homólogo rayista, Beñat San José, por dedicarle "unas palabras demasiado simpáticas" que no sabe si merecía. "Es un partido que queremos y tenemos que ganar, tenemos que ir fuertes", pidió.

Por este motivo, podría haber "un espacio para nuevas piernas con mucha gasolina". "Hemos trabajado muchísimo en el partido del martes y ahora tenemos en este momento ya una plantilla con muchísimas opciones. Recuperamos a Camavinga, a Bernardo Silva y a Arda Güler, ya tenemos un grupo fuerte suficiente para poder dar oportunidades a algunas piernas con mucha gasolina y a otros para tener un 'poquito' de reposo que es que es importante también", advirtió.

Mourinho no olvida que "son tres partidos en nueve días". "Pero la concentración es en el partido de este sábado y cómo ganarlo, y pensamos que es importante que dos o tres jugadores que no jugaron el último partido puedan jugar y dar un poco más de un poco más de energía al equipo", incidió.

Finalmente, con el Gran Premio de España de F1 en los alrededores de Valdebebas, el preparador madridista explicó que él y "algunos" jugadores habían perdido "45 minutos de sueño", y aunque eludió comparar a algún equipo del 'gran circo' con el Real Madrid no escondió que "los rojos siempre serán los rojos", en relación a los colores de Ferrari, a la hora de valorar "el impacto mundial de un club o de una escudería que son más que un club o más que una escudería". También resaltó que le gusta "mucho la personalidad" del español Fernando Alonso.