Mourinho: "La final del Mundial 2030 debería ser en el Bernabéu, es un estadio mítico e histórico"

1116265.1.260.149.20260911135301 José Mourinho durante un partido en el Santiago Bernabéu - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, consideró este viernes que la final del Mundial de 2030, que se celebrará en España, Portugal y Marruecos, debería ser en el Santiago Bernabéu, ya que es un "estadio mítico e histórico" donde jugaron "algunos de los mejores jugadores de la historia".

"Una cosa es donde debería y otra cosa es donde me gustaría. Perdóneme, pero me gustaría que la final fuera en Lisboa, pero ya estoy contento de que en un país como el nuestro tengamos algún partido del Mundial", apuntó con una sonrisa Mourinho en rueda de prensa previa sobre la final del Mundial 2030.

"Después, no es porque hoy sea el entrenador de Real Madrid, pienso que, ya me conocéis un poco, si puedes jugar en un estadio mítico e histórico donde jugaron algunos de los mejores jugadores y del club más importante de la historia del fútbol, debería ser aquí", añadió al respecto.

Además, el portugués recalcó que si estuviera entrenando en su país natal no cambiaría de opinión sobre este asunto. "Te lo digo independiente de que sea entrenador de Real Madrid, si fuera entrenador del Benfica te diría exactamente lo mismo", sentenció.

Y es que la polémica sobre la final de la Copa del Mundo se ha avivado después de que el presidente de la Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF), miembro del Consejo de FIFA y ministro delegado encargado del Presupuesto del Gobierno de Marruecos, Fouzi Lekjaa, pronuniara este jueves que el último partido de la competición internacional de selecciones se disputará en el estadio de Casablanca. Unas afirmaciones que la propia FIFA desmintió asegurando que "esta decisión se tomará en su debido tiempo".