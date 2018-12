Mourinho: "No he aprendido nada de este partido"

Publicado 13/12/2018 0:10:45 CET

MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Manchester United, José Mourinho, ha afirmado este miércoles que él "no" ha "aprendido nada" de la derrota de sus pupilos ante el Valencia CF (2-1), replicando así a un periodista después de que el conjunto inglés se hubiera clasificado como segundo de grupo a los octavos de final de la Liga de Campeones.

"No he aprendido nada de este partido, quizás tú sí. Nada de lo que ha pasado me ha sorprendido, eso es todo", se limitó a contestar Mourinho en la rueda de prensa posterior al encuentro en Mestalla, que había vivido el inerte triunfo valencianista.

"Si hacemos nuestro trabajo y ganamos el partido, y luego la 'Juve' gana el suyo, pues no es problema nuestro. Pero si nosotros no somos capaces de ganar, ahí sí te puedes sentir un poco preocupado", analizó el técnico portugués con autocrítica.

"Creo que fuimos demasiado pasivos en la primera mitad, no tuvimos la suficiente intensidad ni ambición. En la segunda mitad, estaba bastante seguro de que las cosas serían diferentes, pero el gol en propia puerta le dio al Valencia una mejor posición para controlar el partido", aseveró en zona mixta.

"Hice los dos cambios [Rashford y Lingard] y el equipo mejoró de inmediato. Empezamos a jugar más rápido. Creo que desperdiciamos la primera parte, jugando con demasiada comodidad y sin la suficiente intensidad", insistió finalmente.