Mourinho, principal novedad en los banquillos de LaLiga EA Sports

El entrenador del Real Madrid, Jose Mourinho, durante el partido de pretemporada frente al CD Leganés - Europa Press/Contacto/Federico Titone

MADRID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La temporada 2026-2027 de LaLiga EA Sports, que arranca este sábado 15 agosto, se presenta con novedades en los banquillos, la más sonada del entrenador portugués José Mourinho, que regresa al Real Madrid 13 años después y con la misión de medir la hegemonía de Hansi Flick, su rival en el FC Barcelona en un campeonato con otras cinco nuevas incorporaciones en los banquillos del resto de los equipos.

Pese a que la etapa de Mourinho en el Real Madrid parecía haber llegado a su fin en 2013, el portugués fue el elegido para regresar a Concha Espina con el objetivo de devolver al club blanco a la senda de los títulos después de dos temporadas sin conquistar ninguno de gran nivel, primero bajo la dirección de Carlo Ancelotti en la campaña 2024-25, con al menos la Supercopa de Europa y la Copa Intercontinental, y después con Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa en la 2025-26, esta en la que no hubo ninguna alegría.

Sin embargo, el entrenador de Setúbal podría ser el técnico indicado para alcanzar este objetivo, ya que con él en el banquillo del Real Madrid, el combinado merengue conquistó su 32ª liga en la histórica temporada de los 100 puntos (2011-12) y logró por momentos detener a uno de los mejores Barça de la historia que lideraba Pep Guardiola.

Enfrente estará el entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, que ha construido, desde su llegada en 2024, una gran hegemonía en la liga española al conquistar dos títulos consecutivos y que puede convertirse, junto a Guardiola y Johan Cruyff, en el tercer entrenador blaugrana en levantar el trofeo por tercera campaña consecutiva.

Por su parte, el tercer candidato al título, el Atlético de Madrid, mantiene su inquebrantable confianza en el argentino Diego Pablo Simeone, que sumará su decimoquinta temporada al frente del conjunto rojiblanco. A su lado, José Bordalás dirigirá su décima temporada, repartida en dos etapas, al Getafe CF, mientras que el chileno Manuel Pellegrini arrancará su séptima campaña seguida al frente del Real Betis.

En cuanto a los cambios de banquillo, destaca el del Athletic Club, que se despidió la temporada pasada de Ernesto Valverde después de cuatro temporadas. Ahora, con el alemán Edin Terzic en el banquillo, tendrá el objetivo de volver a los puestos privilegiados de la clasificación.

ÍÑIGO PÉREZ Y BEÑAT SAN JOSÉ PARA VILLARREAL Y RAYO VALLECANO

Por otro lado, el Villarreal CF, ante la salida de Marcelino García, fichó a Íñigo Pérez del Rayo Vallecano, brillante en el conjunto vallecano al que clasificó para Europa y al que la pasada campaña llevó a la final de la Conference League. Para sustituir al navarro, el club rayista incorporó al guipuzcoano Beñat San José, procedente de la SD Eibar.

CA Osasuna dio salida al italiano Alessio Lisci y depositó su confianza en el nuevo entrenador Luis Miguel Ramis, quien dirigió recientemente al Burgos CF, mientras que otro equipo que también estuvo en la lucha por la permanencia fue el Elche CF, que cambió al técnico del ascenso, Eder Sarabia, por el argentino Martín Anselmi, quien vivirá su segunda experiencia en el fútbol europeo.

Los tres ascendidos, Racing, Deportivo y Málaga, premian a sus entrenadores, José Alberto López, Antonio Hidalgo, recién renovado, y Juan Funes, y Deportivo Alavés, Levante UD y Sevilla FC mantienen a Quique Sánchez Flores, Luís Castro y Luis Gacía Plaza, encargados de certificar la permanencia. Claudio Giráldez (RC Celta), Manolo González (RCD Espanyol), Rino Matarazzo (Real Sociedad) y Carlos Corberán (Valencia CF) tampoco cambian.