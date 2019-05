El mundo del deporte envía su apoyo a Casillas

Actualizado 01/05/2019 22:32:21 CET

MADRID, 1 May. (EUROPA PRESS) -

Equipos, deportistas, instituciones y personalidades políticas y de diversos ámbitos han querido mandar su fuerza al portero del Oporto Iker Casillas, que este miércoles ha sido ingresado de urgencia después de haber sufrido un infarto agudo de miocardio.

Los clubes de LaLiga Santander y otras categorías del fútbol español han enviado de manera unánime sus mejores deseos para el guardameta español, entre ellos el FC Barcelona y el Atlético de Madrid. "¡Mucho ánimo, @IkerCasillas! Recibe nuestros mejores deseos para una pronta y total recuperación", señala el club azulgrana en la red social Twitter, desde donde también trasladó su apoyo la entidad rojiblanca. "Mucho ánimo y mucha fuerza, @IkerCasillas. Te deseamos una pronta recuperación", escriben los colchoneros.

El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, fue de los primeros en reaccionar a la noticia por las redes sociales, igual que Cristiano Ronaldo o Gareth Bale. "Mucha fuerza, amigo. Espero que te recuperes pronto", indicó el delantero portugués en Instagram.

Get well soon my friend @IkerCasillas ???????? pic.twitter.com/We4d6kjq9y