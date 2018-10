Muniain: "El Real Madrid puede hacer ahora otro tipo de juego sin Cristiano y con Lopetegui"

Publicado 12/09/2018 16:46:26 CET

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista del Athletic Club Iker Munian advirtió que ahora el Real Madrid, rival que les visitará este sábado en San Mamés puede hacer "otro tipo de juego más de circulación y toque" tras una marcha de Cristiano Ronaldo que no cree que les vaya a afectar y la llegada de un Julen Lopetegui al que guarda "mucho cariño".

"Como ha demostrado en toda su historia, con o sin Cristiano, el Real Madrid ha sido uno de los más rivales más fuertes y peligrosos. Estos clubes tienen tanto potencial que cuentan con recursos para sustituir a todos tipo de jugadores", afirmó Muniain este miércoles en rueda de prensa.

El navarro apuntó que "puede ser" que la no presencia del de Madeira modifique el fútbol del actual campeón de Europa. "Es una de las cosas que contemplamos, que con la marcha de Cristiano haya una reubicación en su sistema que les permita liberarse. Además, tienen un entrenador nuevo al que tengo mucho cariño y con el que pueden hacer otro tipo de juego de más circulación y toque", admitió.

En este sentido, ve "muy capacitado" al técnico guipuzcoano para "hacer las cosas bien" en el Real Madrid. "Le deseo todo lo mejor tras el partido. Hemos vivido juntos una etapa bonita en la Sub-21 y en las categorías inferiores de la selección y tengo una buena relación con él", remarcó.

Muniain no sabe "cuando es buen momento" para jugar contra un rival así, "uno de los más difíciles de batir". "Estamos preparando el partido para contrarrestar su juego y habrá que hacer casi todo o todo bien para ganar a un equipo de estos con grandes jugadores decisivos que cuando parece que estás bien te pueden dar un golpe y luego te cuesta más. Intentaremos que eso suceda lo menos posible y vamos a ir por los tres puntos con nuestras armas", declaró.

El Athletic no gana en San Mamés al Real Madrid desde 2015, pero pese a eso en el vestuario son "optimistas". "Y más jugando en casa con nuestro público. Se dan todos los alicientes para que sea una gran noche y un gran partido", comentó.

"NO HAY NINGUNA NOTICIA QUE DAR SOBRE MI RENOVACIÓN"

"Son muchos días desde que no competimos y las ganas aumentan cada vez más. La semana pasada tuvimos un partido de entrenamiento con el Valladolid para no perder esa competitividad, pero ya estamos con ganas de que llegue el sábado y un partido tan grande", relató el centrocampista en relación al primer parón internacional.

Sobre estos primeros meses con Eduardo Berizzo, Muniain indicó que se siente "cómodo" jugando "por el centro". "Intentaré buscar mi mejor fútbol y ayudar al equipo juegue donde juegue", recalcó. "Los años pasan y adquieres todo tipo de cosas y madurez. Estoy en un momento en el que me siento muy bien y con muchas ganas de seguir creciendo personalmente y con el equipo, y tengo ganas de conseguir cosas bonitas. Los golpes que he tenido me han dado más ganas y hambre para continuar y seguir mejorando", añadió el rojiblanco.

De todos modos, el rojiblanco subrayó que "de momento no hay ninguna noticia que dar" en cuanto a su renovación. "Vamos a esperar a ver que pasa. Las negociaciones son para ponerse de acuerdo y no hay nada escrito. Las intenciones que tenemos los dos pueden estar encaminadas, pero para eso están las negociaciones. Con las salidas de jugadores la gente se queda dolida y necesita también alegrías, yo soy feliz aquí", sentenció.