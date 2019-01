Nacho: "Hemos demostrado la rabia de que no salen las cosas"

Publicado 09/01/2019 23:56:35 CET

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El defensor del Real Madrid Nacho Fernández explicó los gestos de "rabia" en la victoria este miércoles sobre el Leganés (3-0), para encarrilar el pase a cuartos de final de la Copa del Rey y buscar sensaciones ante la falta de resultados en liga.

"Estamos teniendo algunos partidos que no salen las cosas en liga. No están siendo buenos los resultados y si no salen las cosas hay un poco de eso. Hemos hecho un buen partido y de ahí esa rabia, lo hemos demostrado en el partido", dijo en declaraciones a beIn Sports.

En cuando a la eliminatoria, el central español no quiso dar por zanjado el pase a cuartos. "Es un gran resultado, no solo por los goles sino por la portería a cero. El año pasado nos remontó el Leganés. Sin confiarnos y con mucha concentración", dijo.

"El segundo tiempo lo hemos dominado muy bien, pero en la primera parte se han acercado un par de veces claras", añadió, dejando elogios a Vinicius. "Si sigue trabajando como hasta ahora y con gente de confianza que le ayude a soportar el peso del Real Madrid tiene mucho futuro. Es muy joven", afirmó.

Además, Nacho se refirió a la importancia de encadenar buenos resultados como clave para mejorar el juego. "Poder encadenar tres o cuatro partidos ganando, cogiendo confianza. Esperemos que hoy sea el primero de muchos", finalizó.