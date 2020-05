Nacho: "Esta liga la ganará el que mejor se adapte a esta situación"

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El defensa del Real Madrid Nacho Fernández apuntó que el cuadro blanco está ya al "95% y subiendo" en su puesta a punto para el regreso de LaLiga Santander en 10 días, en una nueva situación tras el parón por el coronavirus a la que tendrán que adaptarse rápido.

"Nos estamos preparando muy bien. Son semanas diferentes, una preparación extraña pero el equipo está trabajando bien, con confianza, para lo que queda de Campeonato y llegaremos en buena forma. Queremos llegar al 100%, ahora mismo estamos al 95% y subiendo", dijo este domingo en declaraciones a 'El Partidazo de Movistar', recogidas por Europa Press.

"Esta liga la ganará el que mejor se adapte a esta situación. Va a ser todo diferente", dijo, como en el caso de la posibilidad de los cinco cambios. "Los entrenadores estarán contentos de poder dar descanso y esa variante", dijo.

Por otro lado, el Real Madrid jugará en el Estadio Alfredo Di Stefano. "Jugar sin público en el Bernabéu sería muy raro, ahora nos tenemos que adaptar a un nuevo campo y tenemos capacidad de sobra", afirmó. Además, vio una liga aún larga en los 11 partidos que quedan, para dar la vuelta a la clasificación.

"Dos puntos no son nada con 11 partidos de liga. Nuestra misión es ganar todos los partidos y poner las cosas difíciles al Barça. Tenemos confianza y el que antes se adapte sacará beneficio de esto", afirmó, viendo listos a Hazard y Asensio.

Por último, Nacho se refirió a su futuro. "Ahora mismo no pienso en eso. Cuando acabe la temporada me sentaré con el entrenador y el club y tomaremos la mejor decisión. Amo a este equipo y tengo dos años de contrato y me encantaría seguir, pero siempre me gusta tomar la decisión al final", aseveró.