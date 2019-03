Nacho: "No vamos a ganar la 'Champions' toda la vida"

Publicado 05/03/2019 23:31:54 CET

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El jugador del Real Madrid Nacho Fernández se mostró triste tras la eliminación en octavos de final de la Liga de Campeones a manos del Ajax, aseguró que no pueden ganar la 'Champions' "toda la vida" y que "todos los reyes acaban cayendo".

"Quiero empezar felicitando al Ajax porque ha hecho el partido perfecto para echarnos de la competición que siempre soñamos. Somos los reyes de la 'Champions' y creo que con el paso de los años se recordará. Ha sido una noche muy dura, está siendo una temporada muy complicada para todos. Tenemos que estar en las buenas y en las malas", dijo.

"No hemos sentido pánico porque esta plantilla ha jugado partidos más importantes. Sabiendo la responsabilidad que teníamos y el marcador favorable ha sido una pena, pero también veníamos de una semana complicada. Era una final y no hemos podido ganarla pese a estar acostumbrados. En cualquier caso, no vamos a ganar la 'Champions' toda la vida", añadió en zona mixta.

Preguntado si comparte las palabras de Carvajal, que catalogó a la temporada como "una mierda", Nacho dijo que es lo que piensan "todos". "En el fútbol todo es fácil cuando se levantan los títulos, pero en noches como la de hoy es cuando hay que ser hombre, aprender de los errores y mirar al futuro con orgullo, el mismo con el que defendemos esta camiseta", aseveró.

"En el fútbol pasas de lo más alto a lo más bajo en poco tiempo. Los reyes siempre caen en todos los sitios y entendemos al aficionado que estará mosqueado porque a estas alturas ya no nos jugamos nada. Apretaremos y pido que se confíe en esta plantilla para lo que queda de temporada, que será difícil para todos", comentó.

Por último, analizando la goleada encajada y los motivos que han impedido que los blancos estén en cuartos, el defensa madrileño dijo que es todo. "La falta de gol, nos han metido cuatro, el Ajax ha hecho un partido espectacular, se junta todo, no sólo la noche de hoy", finalizó.