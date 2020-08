Nagelsmann: "Hemos dado un paso adelante, fuimos superiores"

MADRID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Leipzig, Julian Nagelsmann, felicitó a su equipo después de "merecer" la victoria (2-1) ante el Atlético de Madrid y avanzar a semifinales de la Liga de Campeones, con un "paso adelante" para ponerse a la altura de los grandes de Europa.

"El equipo ha ganado. Ha ganado al Tottenham y ahora al Atleti, como conjunto. No es un partido de técnicos, es un deporte de equipo. Hemos merecido ganar, fuimos superiores. Faltó un poco de precisión, pero hemos creado ocasiones, más que otros equipos contra el Atlético", dijo en rueda de prensa.

El técnico de los alemanes celebró el paso adelante de su equipo para seguir haciendo historia en el club. "Hemos atacado muy bien. Hemos entendido cómo aprovechar los espacios. Hemos dado un paso adelante para jugar a ciertos rivales. Es increíble cómo hemos jugado, seguros con el balón. Después del primer gol se puede decir que parecíamos un poco sorprendidos. Después del empate nos hemos concentrado otra vez, no hemos bajado la cabeza", afirmó.

Sobre el PSG, rival en semifinales, Nagelsmann destacó la motivación extra que les dio la remontada en el descuento contra el Atalanta. "Recargaremos pilas rápido, la motivación va a ser muy grande y vamos a disfrutar el próximo encuentro. Después de la victoria de ayer se podía ver cómo ha bajado la tensión. Tuchel propone siempre un buen fútbol también y esperamos encontrar el plan para hacer un buen partido", apuntó.

El técnico del Leipzig eso sí no quiso hablar de ganar la Champions. "No quiero hablar sobre el título, pero claro que queremos pasar a la final. Antes tenemos que superar a uno de los grandes. La victoria de ayer me dice que lo van a hacer bien. Son un equipo muy potente, fresco", apuntó sobre la semifinal.

Además, Nagelsmann desveló alguna conversación con el técnico del Atlético, Diego Pablo Simeone. "Me ha felicitado, me ha dicho que hemos hecho un buen partido. Yo le he dicho en el descanso que es fantástico conocer a un entrenador con su carácter. Le he felicitado por su carácter y su personalidad", terminó.