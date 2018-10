Necesidad y revancha se citan en Butarque

Actualizado 21/02/2018 17:42:16 CET

El Real Madrid busca seguir ganando confianza y evitar lesiones ante un Leganés que quiere repetir su actuación copera

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Leganés y el Real Madrid disputarán este miércoles en el estadio de Butarque (18.45 horas) su partido aplazado de la decimosexta jornada de LaLiga Santander por la presencia del club madridista en el Mundial de Clubes, un choque marcado por la eliminatoria de Copa del Rey del mes pasado donde los 'pepineros' dieron la campanada dejando fuera a los de Zinédine Zidane.

Ambos llegan a este encuentro con necesidades diferentes, pero en su mente estarán esos cuartos de final donde el 'Lega' hizo historia pese a perder la ida ante su público, gracias a su triunfo en el Santiago Bernabéu, un resultado que no habrá olvidado su rival, que busca un triunfo que le permita asaltar la tercera plaza en poder del Valencia y continuar ganando confianza en el tramo decisivo de campaña.

No está tan bien actualmente el equipo de Asier Garitano, que parece estar pagando el duro mes de enero que vivió por su hazaña copera, pero que no afronta con excesivas urgencias en cuanto a puntos pese a su actual mala racha que le tiene todavía once puntos por encima del descenso.

El Real Madrid se presentará en Butarque con un once que podría asemejarse más al que plantó el pasado 17 de enero cuando un gol de Marco Asensio en los minutos finales desatascó un choque donde ya comprobó la dificultad de hacer un gol a un 'Lega' que compensa, sobre todo en casa, atrás sus problemas ofensivos.

El equipo madridista no podrá contar con tres titulares fijos como los centrocampistas Toni Kroos y Luka Modric, y el lateral Marcelo, todos lesionados, aunque en la eliminatoria copera sólo participó el croata, que no fue titular en ninguno de los dos partidos y que apenas llegó a la hora de juego.

A estas bajas se unen la de Cristiano Ronaldo, al que Zinédine Zidane ha decidido dar descanso, por lo que el actual campeón de Europa podría perder parte de su recuperada 'pegada' ya que el de Madeira estaba entonado tras marcar diez goles en los últimos seis partidos, y la del costarricense Keylor Navas, por lo que Kiko Casilla ocupará la portería.

De este modo, el francés Karim Benzema, suplente el pasado domingo en el Benito Villamarín, parece el mejor colocado para ocupar su hueco en un once donde no estará un Gareth Bale discreto en los últimos partidos. Las bajas del de Madeira y del de Cardiff mantienen en la titularidad a Asensio y Lucas Vázquez, que brillaron en Heliópolis con doblete y asistencias respectivamente.

Por otro lado, para cubrir las bajas de Modric y Kroos los elegidos son, de nuevo, un Kovacic, que ya ocupó la plaza del alemán el pasado domingo, mientras que Isco, también en el banquillo de inicio frente al Betis, será el relevo del croata. Theo Hernández será la alternativa a Marcelo en una defensa donde Varane vuelve en detrimento de Nacho.

EL LEGA RECUPERA A CINCO JUGADORES

Por su parte, el Leganés llega a la cita sin ponerse nervioso. Así lo ha manifestado su técnico en la previa. "Estamos bien y el partido de este miércoles nos puede dar muchas cosas positivas. Ya sabemos lo que es ganar al Real Madrid y eso tiene que ayudarnos", añadió el vasco, que recupera hasta cinco jugadores tras el partido en Montilivi.

Es el caso de los defensas Siovas, Tito y Mauro dos Santos y de los centrocampistas Omar Ramos y Gabriel, este último pieza fundamental en los pepineros. Quienes no estarán son Szymanowski y Brasanac, que continúan lesionados y se perderán el duelo, el cual se disputará en un horario extraño.

Al no poder coincidir con los partidos de 'Champions', LaLiga ha optado por situar el encuentro por la tarde, como ya hiciese la temporada pasada. Esto no impedirá una buena entrada en Butarque, donde apenas quedan billetes para ver al campeón de Europa. Además, tras lo ocurrido hace menos de un mes en Chamartín, con el deseo de su grada -nada utópico- de volver a ver otro triunfo de los suyos.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

LEGANÉS: Cuéllar; Zaldua, Siovas, Ezequiel, Diego Rico; Rubén Pérez, Eraso, El Zhar, Amrabat, Gabriel y Beauvue.

REAL MADRID: Casilla; Carvajal, Varane, Ramos, Theo; Kovacic, Casemiro, Isco; Lucas Vázquez, Benzema y Asensio.

--ÁRBITRO: González González (C.Castilla y León).

--ESTADIO: Municipal Butarque.

--HORA: 18.45/beIN LaLiga.

--OBSERVACIONES: El capitán del Leganés lucirá el brazalete contra la LGTBfobia en el deporte, cuyo día internacional se celebró este lunes. El club se ha sumado a la campaña #LeganésJuegaConOrgullo que organiza el Ayuntamiento y la asociación Legaynes a favor de la igualdad y la diversidad en el deporte.