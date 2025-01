Neymar anuncia su regreso al Santos 12 años después

MADRID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delantero brasileño Neymar Jr anunció este jueves su regreso al Santos, club donde se formó y desde donde dio el salto a Europa con el FC Barcelona hace doce años, después de una última etapa en el Al-Hilal y una relación que mantendrá con Arabia Saudí.

"Mi familia y mis amigos ya saben mi decisión. No podía esperar. Firmaré un contrato con el Santos. Quiero dar las gracias a mis seguidores de todo el mundo que desearon que este momento se hiciese realidad. Hace 12 años desde que me fui, pero mis sentimientos por el club y su afición nunca cambiaron", anunció el propio Neymar con un video en sus redes sociales.

El brasileño publicó en su cuenta de 'X' un emotivo video con imágenes de su carrera, cerrando el círculo con su regreso al Santos de Sao Paulo. El ariete rescindió este lunes su contrato con el Al Hilal saudí tras dos temporadas marcadas por los problemas físicos, pero en su adiós reconoció que seguirá apoyando al país saudí.

"Pasé momentos maravillosos en Riad. Arabia Saudí me dio una bienvenida increíble, también a mi familia. Fui muy feliz allí y lo recordaré siempre. Pero sufrí una grave lesión que me impidió regresar y devolver todo eso como me hubiese gustado. Estaré apoyando el Mundial de 2034. Los saudíes se lo merecen y estaré acompañándoles en el crecimiento de ese país maravilloso", dijo.

Los rumores apuntaban a su regreso al Santos y fue el propio Neymar, antes del anuncio oficial del club, el que terminó con un secreto a voces. "Necesito volver a jugar. Y solo un club como el Santos me puede proporcionar el amor que necesito para los próximos retos de los próximos años. Espero que todos me acompañen en esta nueva etapa de mi vida", afirmó un 'Ney' que pretende llegar al Mundial de 2026.

"Le agradezco mucho a todos los que me apoyaron en los momentos más difíciles. No fueron pocos. Jugar al fútbol es lo que más me gusta hacer en mi vida. Es lo que me hace feliz", terminó un Neymar que brilló como uno de los mejores jugadores del mundo en el FC Barcelona campeón de Europa en 2015, que después jugó cinco temporadas en el Paris Saint-Germain y que es el máximo goleador histórico de Brasil.