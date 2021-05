Oblak: "Cada título en juego con el Atlético se suda hasta el final y el sábado no será diferente"

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El portero del Atlético de Madrid Jan Oblak sabe que les tocará este sábado ser fieles a la historia de un club donde "cada título que está en juego se suda hasta el final" y por ello demandó tener "fortaleza mental para salir adelante" como hicieron para firmar una remontada clave ante Osasuna que les hace depender de sí mismos para proclamarse campeones de LaLiga Santander.

"Durante toda la historia del club siempre ha habido sufrimiento. Desde que lo conozco eso es así, ningún título se ha ganado fácil. Una persona me contó que de los 10 títulos que ganó el 'Atleti' sólo en uno ganó antes de la última jornada. Cada título que está en juego con el 'Atleti' se suda hasta el final y aquí no será diferente, hay que saber sufrir", señaló Oblak en una entrevista a 'goal.com'.

Ahora, les toca "un partido muy duro" en el José Zorrilla. "Peleamos por la Liga y ellos por no descender, va a ser un partido disputado por las dos partes. Tanto nosotros como ellos vamos a entrar con todo para ganar los tres puntos en juego", advirtió.

"No pienso en ganar la Liga ahora. Lo único que quiero es prepararme lo mejor posible para el sábado, como todo el equipo. Queremos ganar, es una final para ellos y para nosotros. Va a ser un partido complicado y no quiero ni pensar en nada más. Sólo preparar el partido y jugarlo lo mejor posible, luego veremos si es momento para celebrar o para estar triste", expresó.

El esloveno reconoció que tuvieron que "creer hasta el final" para poder remontar el pasado domingo a Osasuna y llegar como líderes a la última jornada. "Las cosas no salieron como queríamos, pero hicimos un gran partido y dimos todo. Si no ganábamos ante Osasuna la cosa se complicaba, éramos conscientes de lo que nos jugábamos", admitió.

"Todos fuimos conscientes y confiamos en que era posible remontar, creíamos que quedaba suficiente tiempo para hacer dos goles. En los momentos importantes hay que tener fortaleza mental para salir adelante", añadió.

Oblak, que ha "admirado" a porteros como Gianluigi Buffon, Iker Casillas o Peter Schmeichel, considera que en la actualidad "hay muchos grandes porteros que pelean por los títulos" y que por ello "es difícil" decir quien es el mejor del mundo. "La gente se fija siempre en los porteros de los clubes grandes porque tienen más afición y se habla más de ellos, pero el nivel de porteros en esta Liga y en otras es enorme. Sería un poco injusto nombrar a otros", subrayó.

"EL ATLÉTICO ES LUCHAR"

Sobre su paso por el Atlético, el internacional confiesa que cuando uno llega ya ve que "tiene una afición espectacular" y que es "un club con una historia bonita, que jamás ha tenido las cosas fáciles y que compite contra los mejores del mundo".

"Y lo primero que sientes es que en cualquier partido o entrenamiento tienes que darlo todo. El Atlético es luchar, hacer todo lo mejor que puedas, y por eso te sientes relacionado con el mismo camino que tiene el club. No puedes llegar aquí y jugar de otra manera, hay que darlo todo y por eso me siento orgulloso de ser del 'Atleti'", recalcó el arquero, que aunque no renuncia a "desafíos nuevos", tiene claro que es "feliz" en el club colchonero.

Oblak resaltó que el equipo madrileño "es especial porque tiene un grupo unido, un equipo fuerte, y eso en los partidos se nota y pesa". "Los jugadores que llegan nuevos ven y sienten eso, y cualquiera que llega acaba encajando como si llevase cinco años. El grupo es espectacular y se veía desde fuera, pero cuando consigues entrar, ves de verdad el equipo que es y formar parte de él es espectacular", manifestó.