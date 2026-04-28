Odegaard: "En partidos tan importantes como este, el Atlético siempre está dispuesto a darlo todo"

Archivo - Martin Odegaard, en un partido con el Arsenal. - Peter Lous/PA Wire/dpa - Archivo
MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -
El futbolista noruego Martin Odegaard, mediapunta del Arsenal FC, ha afirmado que todos los jugadores del Atlético de Madrid "siempre están dispuestos a darlo todo" en los partidos "importantes", de cara a la ida de su semifinal de la Liga de Campeones 2025-26 que se disputará este miércoles (21.00 horas) en el Riyadh Air Metropolitano.
"Siempre han sido un equipo muy muy competitivo y siempre luchando por títulos. En partidos tan importantes como este, siempre están dispuestos a darlo todo. Es un equipo fuerte y probablemente ahora puedan jugar de más formas que antes, pero creo que la base sigue ahí: un equipo muy competitivo y un grupo fuerte", resumió Odegaard este martes en rueda de prensa.
"Es la mejor parte de la temporada. Así que sí, todo el mundo está con ganas, todo el mundo está emocionado. Sabemos por qué jugamos y mañana es otra gran oportunidad para hacer algo especial. Sabemos lo que hay en juego y solo tenemos que disfrutarlo y estar preparados para ello, aprovechar todas las lecciones del pasado y aplicarlas a este final de temporada. Estoy seguro de que lo vamos a hacer", vaticinó el noruego.
Luego reflexionó sobre qué significan estas instancias para un jugador de élite. "¿Cómo no vas a disfrutarlo? Creo que estamos jugando en la que probablemente sea la Liga más dura y competitiva del mundo y estamos en lo más alto luchando por el título, y estamos en semifinales de la Champions League. Para mí es difícil entender cómo no se puede disfrutar de eso. Es con lo que hemos soñado toda la vida", admitió el mediapunta 'gunner'.
"Desde que era niño, estos son los momentos con los que soñaba. Para mí es bastante fácil. Como he dicho antes, esta es la mejor parte de la temporada. Todo el mundo está preparado para ello, todo el mundo está motivado. La energía en el grupo es increíble y estamos listos", reiteró.
Además, habló sobre el gafe del Arsenal en esta competición. "Siempre va a estar ahí hasta que ganemos y eso es algo con lo que hay que vivir. Tenemos que tomar todas esas experiencias y lecciones y utilizarlas de forma positiva. Eso forma parte del fútbol, forma parte del camino y tenemos que vivir el momento", advirtió el atacante noruego.
"Ahora mismo lo estamos haciendo muy bien, estamos en una posición increíble en la Premier League y en la Champions League. En eso es en lo que tenemos que centrarnos, en analizarlo cada día, cada partido, en cómo podemos dar lo mejor de nosotros mismos y luego ya veremos qué pasa. Estamos en una posición fantástica y estamos preparados", insistió.
"Creo que para algunas personas quizá sea mejor alejarse del teléfono, pero creo que en la sociedad actual es casi imposible no ver lo que pasa. Aun así, creo que se trata simplemente de ser mentalmente fuertes y siento que lo somos. Simplemente centrarnos en lo que importa, vivir el día a día y partido a partido, y centrarnos en lo que podamos hacer y en lo que podamos controlar. A nosotros no nos importa lo que diga la gente, eso no lo podemos controlar, pero podemos trabajar cada día al máximo", subrayó.
"Es algo enorme para todos nosotros. Estamos en una posición fantástica para hacer historia y eso es lo que queremos hacer. Llevo ya un tiempo en este club y he visto la evolución. Desde que llegué, he visto lo mucho que hemos mejorado y los pasos que hemos dado. Ha sido increíble formar parte de eso y, sin duda, queremos dar ese último paso y hacer algo realmente grande. Ese es el mayor objetivo, el mayor sueño, y es por lo que todos trabajamos cada día", describió Odegaard sobre ganar Premier y Champions.
Mientras, elogió al atacante colchonero Antoine Griezmann. "Es un gran jugador y alguien a quien he visto mucho en los últimos años, alguien a quien admiro mucho. Es que es un gran jugador... y esperemos poder neutralizarlo", comentó sobre el futbolista francés del Atlético.
"Queremos ganar todos y cada uno de los partidos que jugamos y todos los trofeos por los que luchamos, queremos ganarlos, así que esa es la mentalidad: siempre queremos ganar cuando jugamos y, por supuesto, queremos hacer algo más que la temporada pasada. El año pasado quedamos eliminados en semifinales, así que queremos llegar más lejos este año y demostrar que hemos mejorado y que hemos aprendido", incidió el noruego.
Enfrente tendrá a su compatriota Alexander Sorloth. "Estará bien jugar contra él. Lo ha hecho muy bien para ellos, marcando muchos goles. Es un jugador fuerte, así que estará bien verlo. Pero como he dicho sobre Griezmann, esperemos poder mantenerlo a raya también", avisó.
Por otra parte, recordó su presencia en 'semis' de Champions el curso pasado. "Somos más fuertes en diferentes aspectos. Obviamente, también tenemos algunos jugadores nuevos y siento que somos más fuertes. Siento que hemos aprendido de todas esas experiencias del año pasado y que probablemente ahora estemos aún más preparados para esto. Siento que somos más fuertes en muchos aspectos diferentes y que estamos motivados", zanjó.