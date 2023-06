'OR7GEN' cierra en Mareo, 'casa' de David Villa, su visita por algunas de las mejores canteras de España

MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La plataforma 'DAZN' estrenó este miércoles el cuarto y último episodio de 'OR7GEN', la serie documental 'DAZN Originals' protagonizada por David Villa, en la que el exdelantero recorre España para conocer cómo se trabaja en algunas escuelas de fútbol base de los clubes que marcaron su carrera en LaLiga y cuya última parada es en su 'casa'.

En este episodio, 'Gen Astur', el 'Guaje' visita Asturias, sede de una de las canteras más conocidas como la de Mareo, para descubrir los secretos de su tierra natal y la importancia de la insistencia en el trabajo diario, desde donde manda un mensaje a los niños que sueñan con ser futbolistas.

"Mi padre siempre me decía que me veía algo distinto a los demás, pero la realidad es que no llego al Sporting hasta los 17 años. Parece que tienes que estar en un buen equipo desde los 9 ó 10 años, pero mi progresión fue otra", apuntó el asturiano, que cierra su periplo tras haber pasado por las instalaciones de Atlético de Madrid, FC Barcelona, y Valencia CF.

Junto a Villa, también aparecen otras figuras conocidas del fútbol asturiano como Marcelino García Toral o David Guerra, además de otros entrenadores y descubridores que le llevaron desde el patio del colegio hasta el primer equipo del Sporting de Gijón.

En su visita a Langreo, el pueblo que le vio nacer, Villa recuerda uno de los momentos más duros de su infancia, la fractura de fémur que sufrió cuando un niño mayor le cayó encima "en el bordillo". "Me hizo palanca su cuerpo con el bordillo y me rompí el fémur. Me escayolaron la pierna derecha y siempre me cuentan que me apoyaba en la pared y chutaba con la izquierda. Aun así, seguía jugando al fútbol", rememora.

"Mareo es un criadero de futbolistas y te lo hacen ver desde el primer día que llegas", admite Villa, mientras que el actual presidente del conjunto sportinguista, David Guerra, reconoce que "Mareo es el Sporting, es la identidad y la raíz desde la que parte toda la organización del club". "Es la conexión con la ciudad de Gijón, con Asturias, las familias y el talento", añade.

El exdelantero del Sporting, Zaragoza, Valencia y FC Barcelona tampoco se olvida de un mito del fútbol asturiano como el fallecido Enrique Castro, 'Quini'. "No podría haber sido el mismo jugador sin sus consejos, y no sólo en el inicio, porque si ya en Valencia y Barcelona me llamaba y me decía cosas, imagínate en el día a día cuando le tenía aquí", confiesa.