Origi: "Fue una noche increíble, es difícil de describir con palabras"

Publicado 08/05/2019 0:10:18 CET

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El delantero belga del Liverpool, Divock Origi, aseguró que vivieron una "noche increíble" y "difícil de describir con palabras" con su remontada al FC Barcelona, al que golearon en Anfield por 4-0 para clasificarse para la final de la Liga de Campeones, mientras que el defensa Andy Robertson dejó claro que nunca perdieron la fe.

"Ganar 4-0 contra el Barça es algo ... Sabíamos que iba a ser difícil. Las emociones, el partido, fue una noche increíble, sabemos que tenemos un gran equipo, con muy buenos jugadores, pero sobre todo tenemos la mentalidad, luchamos por cada balón, fue algo increíble", señaló Origi a 'RMC Sport' tras el partido.

Para el internacional, lo realizado "es difícil de describir con palabras", y apuntó que Juergen Klopp les pidió "ser más ofensivos y tomar riesgos". "Sabíamos que esta noche iba a ser especial, queríamos hacerlo por los jugadores lesionados", aseguró Origi.

Por su parte, el lateral Andrew Robertson recalcó la importancia del tempranero 1-0 del delantero. "Origi nos hizo tener un buen comienzo y el resto es historia", subrayó, resaltando que el portero Alisson fue también clave "con algunas paradas increíbles".

"Vamos a la final, eso es todo lo que importa, no me importa mi lesión en este momento. Lo he dicho tantas veces esta temporada, pero Dios mío, qué equipo. Creímos, muchas personas nos descartaron, pero en este vestuario creímos que si empezábamos bien, podríamos hacerlo", sentenció el futbolista inglés que se lesionó durante el partido.