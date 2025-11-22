Osasuna - Real Sociedad: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones.

MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

la Real Sociedad visita El Sadar para enfrentarse al CA Osasuna un partido de rivalidad norteña en el que los donostiarras quieren confirmar su mejoría, después de encadenar seis partidos sin conceder la derrota. Un rendimiento contrapuesto al de los rojillos, que no ganan en Liga desde el 3 de octubre y ha sumado uno de los últimos 15 en juego, y que se encuentran a un punto del descenso.

POSIBLES ALINEACIONES

Osasuna: Herrera; Arguibide, Herrando, Boyomo, Catena, Bretones; Moi Gómez, Torró, Oroz; Muñoz y Raúl García.

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Martín, Caleta-Car, Sergio Gómez; Guedes, Gorrotxa, Soler, Zakharyan; Oyarzabal y Brais.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Osasuna y Real Sociedad de la jornada 13 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el sábado 22 de noviembre a las 18.30 horas en El Sadar.

DÓNDE VER

El duelo entre los rojillos y los 'txuri urdin' se podrá ver por televisión a través del canal Movistar LaLiga.