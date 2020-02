Óscar García: "Debemos tener 95 minutos de concentración total en el Bernabéu"

Publicado 15/02/2020 14:59:43 CET

MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del RC Celta, Óscar García Junyent, ha asegurado que sus jugadores saben "cuál es el camino" a seguir para mantener su "línea ascendente" y tratar de dar la sorpresa en el Santiago Bernabéu, donde se enfrentarán este domingo al Real Madrid, y ha apelado a tener "95 minutos de concentración total".

"Estamos en la situación que estamos y, si no eres fuerte, no sales de ahí. Estamos compitiendo y jugando muy bien y los jugadores tienen claro cuál es el camino", declaró en rueda de prensa. "Son tres puntos, igual que los de cualquier otro sitio. Es un campo muy complicado, pero, ¿qué partido de Primera no es complicado?", añadió.

Además, explicó que hablar de Real Madrid y FC Barcelona es hacerlo "de equipos 'top', de los mejores de Europa", y que por eso nunca se sabe "cuándo es mejor cogerlos". "Están en un buen momento, pero vamos allí con ilusión y con confianza, creyendo que podemos ganar haciendo las cosas muy bien, con 95 minutos de concentración total. Si te despistas en algún momento tienen jugadores que te penalizan", apuntó.

"El Madrid, en su casa, hay momentos en los que te somete. De cómo salgamos de esas situaciones va a depender el resultado. Estos equipos 'top' tienen muchas más virtudes que defectos", recordó. "Si tapas muy bien las bandas, te pueden entrar por dentro. Como todo los equipos, tiene algunos defectos, que son los que intentaremos aprovechar", continuó.

El técnico catalán, que no quiso desvelar si jugarán con defensa de cinco y que afirmó que han estado trabajando "con varios sistemas esta semana", indicó que en principio no firmaría el empate. "El empate es con lo que empezamos el partido y nosotros queremos ir a ganar. Según cómo vaya el partido, puedes valorar si ese punto es bueno o no, pero antes de salir, no", expuso.

"Hay equipos que han sido reservados en el Bernabéu y han perdido, equipos valientes y que han ganado o perdido... Nosotros tenemos una idea muy clara de cómo queremos jugar todos los partidos y tenemos que ser fieles a eso. Creo en un camino, que puede tener algunas bifurcaciones, pero es el mismo", incidió.

Por ello, no van a pretender imitar a la Real Sociedad, que eliminó a los blancos en cuartos de Copa del Rey. "Tenemos jugadores diferentes a la Real, cada equipo tiene sus armas e intenta aprovecharlos bien. La Real estuvo muy bien en ese partido de Copa, pero en LaLiga, jugando prácticamente con esos mismos jugadores, perdió. Son circunstancias que en cada partido son diferentes", señaló.

Tampoco le preocupa qué jugadores formarán en el equipo de Zinédine Zidane. "Si no está Casemiro está Valverde, que está haciendo una temporada muy buena. La suerte de estos equipos grandes es que no se nota si sale un jugador y entra otro. Son jugadores de talla mundial. En el Madrid, de mediocampo hacia adelante, todo el mundo te puede hacer gol o crear una ocasión, incluso los centrales en las jugadas de estrategia. Si juegan con los juveniles, mejor, pero como no puedo quitar a ningún jugador, ni me lo planteo", sostuvo.

"En el partido de Copa pudieron marcar tres goles y remontar la eliminatoria. Se ha ido Cristiano, pero Benzema está muy acertado de cara a portería. Los jugadores del mediocampo también marcan algún gol, los centrales juegan en estrategia, Casemiro e Isco pueden marcar goles... Por eso es uno de los mejores equipos de Europa", prosiguió.

"EL EQUIPO ESTÁ EN LÍNEA ASCENDENTE"

En otro orden de cosas, el preparador de Sabadell reconoció que la victoria de la pasada jornada ante el Sevilla (2-1) les ha dado confianza. "La semana que ganas es mucho mejor, porque tienes el premio al trabajo hecho, pero ese premio nos lo hemos merecido en anteriores semanas. El equipo está en línea ascendente y así tenemos que continuar", apuntó.

Sobre el estado de forma de Denis Suárez, Óscar García espera que recupere "su nivel". "Hay ejemplos de jugadores que al principio de temporada no iban ni convocados y ahora juegan más. Durante una temporada pasan este tipo de cosas. Va a recuperar su nivel, todos los jugadores de calidad nos van a ayudar", manifestó.

Además, para el Bernabéu podrá contar finalmente con el colombiano Jeison Murillo, recuperado de un esguince de rodilla. "Hablamos con él y nos dijo que prácticamente no sentía ninguna molestia. Va a estar un tiempo así, pero los dos últimos entrenamientos los ha hecho sin ningún tipo de molestia", expuso, y también habló del croata Filip Bradaric. "Se ha cuidado mucho durante la pretemporada. Si tuviera que jugar 90 minutos, podría hacerlo", expresó.

Por último, Óscar García rechazó hablar del árbitro Alberola Rojas, que desató las críticas del cuadro celeste hace un par de años por sus decisiones tras un duelo ante el Villarreal. "Como son cosas que no podemos controlar, nos centramos en contrarrestar al Madrid, que bastante tenemos con eso. Si tenemos que pensar en esas cosas, nos estaríamos descentrando de lo importante. Si luego pasa alguna cosa, ya se valorará", concluyó.

Además, el preparador del cuadro vigués ofreció este sábado su lista de convocados para el choque, en la que no se encuentra el capitán Hugo Mallo, por sanción, ni David Juncà, Pape Cheikh ni Jorge Sáenz, por decisión técnica. La convocatoria completa la forman Sergio Álvarez, Araujo, Okay, Denis Suárez, Juan Hernández, Fran Beltrán, Smolov, Iago Aspas, Sisto, Rafinha, Rubén Blanco, Bradaric, Olaza, Aidoo, G. Fernández, Kevin, Murillo, Santi Mina, Brais Méndez e Iván Villar.