Óscar de Marcos: "Sigo disfrutando y con la idea de acabar siendo útil"

"Voy a pasar a una vida que no conozco; es difícil y me da pena pero es lo que quiero"

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El capitán del Athletic Club, Óscar De Marcos, ha asegurado este miércoles tras hacerse oficial que se retirará a final de temporada que intentará seguir "disfrutando" en el tramo final de su larga carrera, con 16 años como profesional, y con la intención de sentirse "útil" hasta el último partido, con el deseo añadido de poder cumplir el sueño final de ganar y levantar la Liga Europa como 'athleticzale'.

"La retirada viene de mucho tiempo atrás, son años que vengo valorando que pueda ser mi última temporada. Pero siempre tenía algún momento en que decía que tenía que continuar. Este año, desde el principio ya creía que podía ser la última temporada por lo que nos podíamos jugar, ser un año muy bonito. He ido esperando meses a ver si el cuerpo me decía que tenía que continuar y no me lo ha dicho, sigo disfrutando con la idea de acabar siendo útil e importante hasta el último día", ha explicado en rueda de prensa.

De Marcos, de 35 años, no cree que nada pueda hacerle cambiar de idea. "Otros años a estas alturas ya tenía dudas y esta vez no tengo ninguna duda. Lo anuncio ahora porque, teniéndolo claro yo, el mejor momento era decirlo antes de entrar en Europa (están en octavos de final de la Liga Europa) y centrarme únicamente en el equipo. La mejor manera de hacerlo era siendo sincero con los compañeros y toda la gente, para que supieran que iba a ser la última temporada", ha aportado.

Pese a que de este modo no podrá superar a Jose Angel 'Txopo' Iribar como jugador con más partidos disputados en el Athletic Club --"El 'Txopo' es el 'Txopo' y para cogerle tienes que estar 80 años defendiendo al Athletic"--, prefiere acabar siendo útil, importante, y poder estar más tiempo con su família y sus tres hijos.

Y, sobre todo, ser honesto con él y con sus compañeros y afición. "Me cuesta más recuperar después de los partidos y he notado que voy un poco más justo. No he jugado dos partidos seguidos de jueves a domingo, porque voy algo más justo y hay que ser honesto. El cuerpo lo ha tenido más claro", ha asegurado.

Además, se quedó tranquilo en cuanto confirmó su inminente adiós a Ernesto Valverde. "Al míster se lo comenté en Arabia, allí lo hablamos y quedó muy claro. Él ha visto el proceso, a él no le he engañado. Ernesto me ha cuidado estos años para que pudiera estar tan bien. Y cuando más tranquilo me quedo es cuando se lo digo al míster. Esta vez no me intentó convencer (de lo contrario), lo dio por hecho. Me respetó mucho, lo entiende, y es el más consciente de todo", ha explicado.

Tras dejar claro que todavía no se ha retirado, ha insistido en que tiene un sueño por cumplir; la UEFA Europa League. Con final en San Mamés. "He vivido 16 años aquí en el Athletic, he cumplido muchos más sueños de los que me imaginaba y todavía podemos conseguir uno que no he conseguido. Ojalá. Ese sueño es la Liga Europa, algo muy difícil, nunca se ha conseguido en la historia del Athletic pero puedo seguir soñando hasta mi último día en el Athletic", se ha sincerado.

"Por dentro voy a disfrutar muchísimo. Ahora todo el mundo es consciente de que son mis últimos meses, me da cierta liberación para expresarme, liberarme y disfrutar hasta el final. Mi cabeza va a dos mil. Mi cabeza me lleva al futuro pero quiero disfrutar de estos tres meses. Luego ya veré qué quiero hacer", ha comentado de cara al futuro, en cuanto ya no sea jugador profesional.

Una decisión, la de colgar las botas, que le ha sido "muy difícil" de tomar. "Casi que lo fácil es seguir adelante hasta que ya todo el mundo dé por hecho que no puedes más y se te invite a salir. Que el 95 por ciento de la gente te diga que es tu último año. Cuando no has llegado a eso es difícil porque te dicen 'te veo para más'. Por eso es complicado, pero mi cabeza y mi cuerpo lo tienen claro. Tengo que ser honesto conmigo, ver qué me hace feliz y pleno y tomar esa decisión", ha aportado.

"Fuera de Bilbao me verán como el mítico jugador del Athletic, supongo. No me verán en otro lado. He hecho las cosas desde el respeto, intentando ayudar al equipo en todo lo que he podido, es como me han educado. He hecho lo que creía que tenía que hacer. Espero que sigamos con la misma ilusión, estamos en una posición privilegiada, va a venir Europa otra vez y tengo muchas ganas de vivirlo, de disfrutarlo y de que vayamos todos a una", ha explicado sobre qué legado puede dejar en el fútbol, también en las aficiones de otros clubes.

A nivel personal, asegura que esta decisión le apena. "A mí también me da pena, me he dedicado toda la vida a jugar a fútbol. Somos unos privilegiados, vivimos una realidad que no es tan real, porque es muy buena y somos socialmente conocidos y se nos aprecia. Una vida un poco irreal. Ahora mismo voy a pasar a una vida que no conozco, es difícil y me da pena pero es lo que quiero", ha manifestado.

Eso sí, no quiere homenajes hasta el final. "No quiero o no necesito homenajes hasta el último día. Si el último día me quieren dedicar todos los goles, que lo hagan .pero hasta entonces, quiero ser el mismo jugador con la misma responsabilidad y pensando únicamente en el equipo. Intentaré acabar diciéndome a mí mismo que me encuentro bien y sintiéndome útil", ha opinado.

"Para mí es un placer y ojalá ayude a conseguir a que el equipo quede en 'Champions' y ver a mis compañeros disfrutar de la 'Champions'. Por suerte la he jugado. Creo que esto tiene que ir pasando, va de personas y no solo de jugadores, tienen que venir nuevas generaciones, vivirlo y hacernos disfrutar, y a mí hacerme disfrutar como aficionado", apunta sobre poder conseguir el billete para la próxima Liga de Campeones, algo que depende de ellos porque están cuartos en LaLiga EA Sports y vivos en la Liga Europa, cuyo ganador también tiene billete para la siguiente 'Champions'.