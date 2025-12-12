Pablo Barrios: "Al 2026 le pediría algún título, es por lo que luchamos"

Pablo Barrios - MAHOU CINCO ESTRELLAS

El centrocampista del Atlético de Madrid Pablo Barrios confesó que al 2026 no puede pedirle otra cosa que no sea ganar "algún título", ya que es para lo que "entrenan" y "luchan" cada semana, pensando de momento en el duelo de este sábado contra el Valencia.

"Estoy muy contento y quiero dar las gracias a todos los que me han votado. Solo con hacerlo bien y ayudar al equipo ya estoy contento", dijo el madrileño, a quien Mahou y los aficionados del Atlético de Madrid eligieron este viernes como Jugador Cinco Estrellas del mes de noviembre.

El rojiblanco reconoció estar disfrutando de un buen momento. "Estoy muy a gusto y muy contento con los compañeros, creo que tenemos un grupo muy bonito, estamos todos muy unido. Estoy disfrutando bastante", afirmó, destacando también su llamada internacional con España.

"He tenido la oportunidad de ir con la Selección y de momento el objetivo es seguir haciéndolo bien en el club, ayudar a mis compañeros. Eso es lo más importante", afirmó.

Por otro lado, Barrios dejó sus deseos para 2026 y se refirió al duelo contra el Valencia de este sábado en el Metropolitano. "No hay partidos fáciles y seguro que va a ser un gran partido. Jugamos en casa y nuestra afición nos ayuda muchísimo. Esperamos que mañana también lo hagan y ojalá salga un buen partido", apuntó.

"Yo le pediría algún título, es por lo que todos entrenamos y luchamos en cada partido. Poder levantar un trofeo es lo más bonito que puede pasar cuando eres jugador", añadió.