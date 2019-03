Pablo Machín: "Sé que tengo la confianza del club, por eso mi implicación es máxima"

Publicado 06/03/2019 17:08:50 CET

El entrenador del Sevilla, Pablo Machín, afirmó tener la confianza del club para revertir los resultados de las últimas semanas y que su "implicación es máxima" para lograrlo, la víspera del encuentro de ida de los octavos de final de la Liga Europa contra el Slavia de Praga que se disputa este jueves en el Sánchez Pizjuán.

"El primero que sabe que los resultados no se están dando soy yo, pero no podemos perder excesivo tiempo en esto porque me restaría tiempo en dar la vuelta a esta mala dinámica. Para nosotros es bueno centrarnos en esta competición que estamos siendo fiables. Sé que tengo la confianza de la gente que me la dio en un primer momento y no quiero defraudarles, por eso mi implicación es la máxima", dijo en rueda de prensa.

Pablo Machín es consciente de que tiene que "buscar más soluciones" para revertir esta situación, aunque cree en la "esencia" de lo que se hace más que en los "sistemas". "Hay que encontrar lo ideal para los futbolistas que mejor están brillen. Tenemos que conocer ante a quién nos enfrentamos y sobre todo que sea el rival el que se amolde a nosotros y no al revés", explicó el soriano con respecto a los posibles cambios en el juego del equipo.

Para el entrenador del Sevilla, la racha por la que están atravesando "no es normal", especialmente en LaLiga Santander. "No quiero poner excusas más allá de las circunstancias, es una evidencia que estamos mal y es normal que la gente dude. Antes lo hicimos bien y ahora lo estamos haciendo peor. Si nuestra gente nos ve implicados nos van a perdonar los momentos en que no estemos acertados. Una cosa es el resultado y otra la desidia y creo que siempre lo hemos intentado", subrayó.

A pesar de los resultados en la Liga, Machín se ha sentido "respaldado" desde su llegada a Sevilla. "No quiero defraudarme a mí, al entorno y a todo aquel que ha confiado en mí. El siguiente partido siempre es una final, como lo fue el primero de clasificación para UEFA. Tenemos capacidad para revertir la situación, al igual que hicimos una primera parte del campeonato muy buena. Miedo no le tengo a nada. Es mi trabajo y la presión se soporta en cualquier lugar", indicó.

Con respecto al Slavia de Praga, advirtió de que en esta fase de la competición "todos los rivales son peligrosos y tienen capacidad para ganar a cualquiera". "Nos van a exigir mucho, son muy físicos y por momentos seguro que el partido se va a desordenar más de lo que nos gustaría. Tenemos que demostrar que nuestro nivel es superior y eso pasa por la intensidad y la concentración", comentó.

Por último, se refirió a la situación en LaLiga Santander, donde ve tres plazas "inaccesibles" y una cuarta por la que pugnarán. "Nosotros estamos ahí y el ser ambiciosos tampoco puede ocultar la dificultad de conseguirla. Si ganamos cada partido, pues lo conseguiremos. Estamos dentro de posiciones europeas y nada lejos de donde estábamos hace bien poco, pero es bueno que seamos ambiciosos a la vez que coherentes", matizó.