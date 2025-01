El padre de Elon Musk desvela que a su hijo le gustaría comprar el Liverpool

LIVERPOOL (REINO UNIDO), 7 Ene. (dpa/EP) -

El padre del hombre más rico del mundo, Elon Musk, ha desvelado que su hijo estaría interesado en comprar el Liverpool, aunque lo ve improbable.

El grupo estadounidense Fenway Sports Group (FSG), que incorporó a los 'reds' a su cartera deportiva en 2010, ha buscado inversión externa, pero en ningún momento se ha planteado seriamente una venta total.

La emisora británica Times Radio preguntó este martes a Errol Musk si su hijo había puesto sus ojos en Anfield. "No puedo comentar nada al respecto porque subirán el precio", declaró.

Sin embargo, no dudó en responder cuando se le cuestionó si Elon querría comprar el Liverpool. "Oh, sí, pero eso no significa que vaya a comprarlo. Le gustaría, obviamente. A cualquiera le gustaría, a mí también", indicó.

El pasado mes de mayo, Forbes calificó al Liverpool como el cuarto club más valioso, con un valor estimado de 5.300 millones de dólares -más de 5.100 millones de euros-. Esa cifra equivale a poco más del 1% del patrimonio neto total de Musk.

Musk padre dijo que este interés por los 'reds' se debía en parte a que había una conexión familiar con la ciudad. "Su abuela nació en Liverpool, y nosotros tenemos parientes en Liverpool, y tuvimos la suerte de conocer a muchos de los Beatles porque crecieron con parte de mi familia. Estamos unidos a Liverpool", afirmó.

FSG ha sido criticado a menudo por un sector de la afición por su falta de inversión en el equipo, que actualmente lidera la Premier League y la Liga de Campeones.