El padre de Florian Wirtz asegura que su hijo está "totalmente satisfecho" en el Liverpool

LIVERPOOL (INGLATERRA), 14 (dpa/EP)

El futbolista alemán Florian Wirtz no se arrepiente de su fichaje por el Liverpool, donde, según su padre, se encuentra "totalmente satisfecho", a pesar de no haber marcado en los primeros meses de la temporada y ser objeto de críticas por parte de la prensa y la afición del equipo inglés.

"Florian dio este paso de manera consciente para convertirse en un futbolista aún mejor y no se arrepiente en absoluto. Le va muy bien en Liverpool, disfruta de cada entrenamiento y se ha integrado perfectamente al equipo. Estamos cien por cien satisfechos con cómo van las cosas hasta ahora", aseguró Hans Wirtz, padre y representante del jugador, en unas declaraciones que publica este viernes el diario germano 'Köln Stadt-Anzeiger'.

El jugador, de 22 años, llegó al Liverpool procedente del Bayer Leverkusen este verano por una cifra de 174,5 millones de dólares, unos 150 millones de euros aproximadamente. No obstante, el atacante alemán todavía no ha marcado y es criticado por parte del entorno del actual campeón de la Premier League.

Su padre no se toma en serio las críticas y comentó que Wirtz "es un joven que quiere demostrar su valía en un nuevo entorno". "Todo está transcurriendo según lo previsto. Es un proceso de adaptación completamente normal, totalmente independiente de cualquier traspaso", recalcó, haciendo hincapié en que tan solo le falta marcar goles y dar asistencias.

Con la selección alemana, Florian Wirtz aspira a asegurar una plaza directa en el Mundial 2026 en los próximos dos partidos de la fase clasificatoria europea, este viernes en Luxemburgo y el lunes contra Eslovaquia en Leipzig. "Florian siempre ha considerado un honor jugar para la selección. Por lo tanto, está muy contento de estar de vuelta en este entorno", finalizó Hans Wirtz.