Países Bajos evalúa su liderato del Grupo D ante Austria

La 'oranje' se juega el primer puesto ante un combinado austriaco que tiene encarrilado su pase a octavos aunque no asegurado

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Países Bajos y Austria se enfrentan este martes (18.00) en el estadio Olímpico de Berlín en la tercera jornada de la fase de grupos de la Eurocopa, un partido en el que ambos equipos tienen bastante encarrilada su clasificación a los cruces, pero en el que se dirimirá en qué posición acceden a los octavos de final, dependiendo los neerlandeses de sí mismos para acabar liderando el grupo.

Berlín será testigo del duelo entre Países Bajos y Austria, uno de esos partidos que puede marcar el devenir de la Eurocopa 2024. Y es que, tras el empate sin goles de la segunda jornada entre neerlandeses y franceses, la 'oranje' arranca la última jornada de la fase de grupos en primera posición y dependiendo de sí mismo para acabar en lo más alto. Un hecho que, en caso de ocurrir, mandaría a Francia a la parte alta del cuadro junto a Alemania, España y Portugal, y allanaría bastante el camino de los de Koeman.

Para que esto ocurra, los neerlandeses necesitan igualar el resultado que consiga Francia ante Polonia. Una ecuación que parece sencilla pero no lo es, porque enfrente estará Austria, un equipo que demostró ante Francia y Polonia que se encuentra en un gran momento. Los austriacos llegan al último partido de la fase de grupos con la clasificación muy encarrilada, aunque no asegurada.

La victoria (1-3) ante Polonia los coloca en una buena posición para, en caso de no ganar, estar entre las cuatro mejores terceras de grupo. Los de Rangnick podrían incluso permitirse caer derrotados por hasta tres goles ante Países Bajos, y seguirían teniendo muchas opciones de estar en octavos. Pese a ello, la ambición de incluso poder ganar el grupo --lo haría si gana a Países Bajos y Francia no vence a Polonia-- hace que los austriacos no vayan a salir en el partido a especular.

Todo ello en un encuentro que mide a dos selecciones con un estilo parecido. Tanto Koeman como Rangnick optan por un fútbol ofensivo en el que el balón es el gran protagonista. Así, la lucha en el centro del campo por hacerse con el control del encuentro se antoja una de las claves del partido. Laimer, Sabitzer, Grillitsch y Seiwald intentarán imponer la superioridad física ante una medular neerlandesa menos poblada y que apunta a estar compuesta por Reijnders, Schouten y Veerman, estos dos últimos apercibidos.

Y si Austria encuentra en el control y la superioridad en el centro del campo su punto fuerte, los neerlandeses hacen lo propio en las bandas. Está siendo una de sus principales vías de peligro en el torneo, con jugadores muy verticales, rápidos y calidad como Gakpo, Xavi Simons o Dumfries. Además, Koeman tiene aún más posibilidades en el banquillo con jugadores como Frimpong o Malen, que pueden cambiar el signo del partido con su entrada.

Un duelo entre neerlandeses y austriacos que en el siglo XXI siempre ha acabado del mismo modo: con victoria de Países Bajos. Son seis las victorias consecutivas que acumula la 'oranje', siendo el 2-0 logrado por los neerlandeses en la pasada Eurocopa de 2020 con goles Depay y Dumfries son el último precedente entre ambos equipos. Además, a la buena racha de los de Koeman ante Austria se suma que Países Bajos no pierde un partido de fase de grupos en un gran torneo desde 2012.

En cuanto a las alineaciones, Koeman tiene la única duda en el once de reservar al apercibido Veerman. En caso de hacerlo, Xavi Simons ocuparía la posición de media punta, dejando la banda derecha para Frimpong, que repetiría titularidad por segundo partido consecutivo. Por su parte, Rangnick podría dar descanso al tocado Trauner y al apercibido Mwene, su lugar lo ocuparían Danso, en el eje de la zaga, y Prass en el lateral izquierdo.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

PAÍSES BAJOS: Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Reijnders, Schouten, Veerman; Simons, Depay y Gakpo.

AUSTRIA: Pentz; Posch, Danso, Lienhart, Prass; Grillitsch, Sabitzer, Seiwald; Laimer, Arnautovic y Baumgartner.

--ÁRBITRO: Ivan Kruzliak (SVK).

--ESTADIO: Olímpico de Berlín (Berlín).

--HORA: 18.00 / La 2.