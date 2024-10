Pau Torres: "Uno valora mucho más las cosas después de no entrar en alguna convocatoria"

"Ha sido bueno para mí salir de mi zona de confort y crecer en otro fútbol", admite el central del Aston Villa

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El defensa del Aston Villa Pau Torres reconoce su felicidad por haber entrado en una segunda lista consecutiva de la selección, con la que no disputó la Eurocopa de Alemania y con la que había dejado de acudir desde noviembre 2023, una ausencia que le hizo valorar "mucho más las cosas", y ahora desea hacerse hueco aprovechando el enriquecimiento de salir de su "zona de confort" para jugar en una Premier League que le ha mejorado "sobre todo en lo físico y en las disputas".

"Sí, siempre es una alegría el volver a estar en la selección, es señal de que este inicio de temporada está siendo bueno, tanto a nivel del club como personal. Siempre estoy contento de poder estar aquí entre los elegidos por el míster para ayudar", expresó Pau Torres en una entrevista a Europa Press durante la concentración del combinado nacional.

El de Vila-real no esconde que cuando uno "viene de forma muy continua" a la selección, como le pudo pasar a él, "quizá no le das el valor que tiene". "Cuando uno deja de venir por unas convocatorias, el que te vuelvan a llamar hace siempre que vuelva esa ilusión quizá del principio y uno valora mucho más las cosas después de no estar en alguna convocatoria", admite.

Al central del Aston Villa, el seleccionador le pide "personalidad". "Que sea yo, que muestre mi fútbol, como siempre, como años atrás", recalcó el internacional, que llega a una 'Roja' con mucha juventud y que provoca que la actual campeona de Europa tenga "mucho futuro" por delante.

"Cada vez los jóvenes vienen apretando más, debutan en la elite con menos edad y es buena señal ver que los jóvenes españoles están preparados para dar el salto para competir. Creo que están haciéndolo muy bien en sus clubes y que estén aquí es una alegría para todos", remarcó Pau Torres.

En el lado negativo, que está siendo una convocatoria con muchas bajas por lesiones. "Desgraciadamente, perdemos a Rodri y a 'Carva' (Carvajal) para bastante tiempo y al final los que estamos aquí y que llevamos más tiempo tenemos que afrontar eso, dar un paso adelante y demostrar que se puede contar con nosotros en cualquier momento, incluso en estos momentos malos para el grupo", advirtió el defensa.

Al castellonense no le sorprendió "para nada" el triunfo en la Eurocopa porque conocía "al grupo desde dentro" y sabía "del potencial que tenía esta selección. "Creo que fue todo muy meritorio. Fue la selección que mejor jugó al fútbol, con un estilo de juego muy claro y muy marcado", recordó.

Un triunfo que fortaleció a un combinado al que parecía que le costaba cuajar entre la afición por la falta de predominancia de jugadores de los teóricos mejores equipos. "Al final los aficionados siempre quieren que se llame más gente de sus equipos y siempre está esa polémica, pero el que conoce bien la selección sabía a lo que podía aspirar", afirmó el central.

Ahora, tienen claro en el vestuario que como campeones de Europa y de la Liga de Naciones "todos los rivales también tienen ganas de medirse a ti porque saben que eres el rival más fuerte y a batir". "Para nosotros es un privilegio el afrontar ahora la Liga de Naciones como los vigentes campeones y con la mentalidad de querer revalidar el título. Sabemos que tenemos dos partidos importantes ahora que tenemos que ganar si queremos estar en la siguiente ronda y nos centramos en eso, en los partidos que están por venir, que son los más importantes para nosotros", expresó al respecto.

"HA SIDO BUENO SALIR DE MI ZONA DE CONFORT"

Y para Pau Torres, venir a la selección no supone un desgaste extra dentro de la polémica sobre la carga de partidos y el calendario. "Venir siempre es motivo de alegría, al final creo que uno nunca está cansado para venir aquí y para representar a su país", puntualizó el defensa del Aston Villa.

"Creo que no es una cosa sólo de calendario de partidos de selecciones, es algo ya más a nivel de clubes y que hay muchas competiciones en cualquier país. Antes, antiguamente se jugaban amistosos, ahora hay una Liga de Naciones que te hace competir creo de una forma más exigente y mejor para el futbolista y para el grupo. En ese sentido creo que en la selección siguen habiendo los mismos partidos", prosiguió.

Además, en este tema ve "varias versiones" y deja claro que los propios futbolistas también quieren "jugar todos los partidos". "Quizá haya que afrontarlo de otra forma en los clubes y saber que unos van a jugar unas competiciones, otros, otras, pero después cuando alguien no juega, somos los primeros que ponemos caras porque queremos jugar siempre de titular. Es algo muy difícil que no sabría cómo solucionarlo, pero sí que vemos que a lo largo de los años, hay cada vez cuatro o cinco partidos cada año más que al final sí que se notan", detalló.

Pau Torres dejó Villarreal en el verano de 2023 para poner rumbo a la Premier League y "vivir la experiencia de otro fútbol, más físico, con mucho más ritmo". "Creo que ha sido bueno para mí salir de mi zona de confort, crecer en otro fútbol, aunque es verdad que ha ido a mi favor que había un entrenador que ya me conocía", puntualizó.

"Sobre todo he mejorado en lo físico, en las disputas, los duelos, creo que en eso ha sido en lo que más me he tenido que esforzar en la Premier y creo que me está viniendo bien", reconoce Pau Torres, que se ha asentado muy rápido en los 'villanos', aunque "nunca es fácil" hacerlo cuando "empiezas en una nueva competición y en un país lejos de casa". "Sí que me ha servido de ayuda conocer al cuerpo técnico y después también he tenido la suerte de que cuando me tocó entrar rápidamente a inicio de temporada, los resultados también acompañaban y eso me hizo a mí generar confianza y jugar como soy realmente", resaltó.

También tuvo que pasar de Vila-real, su localidad natal y donde ha pasado casi toda su vida, a una ciudad más grande como Londres. "Dejar a tu familia, amigos y de vivir en el pueblo donde has vivido toda la vida para cambiar así drásticamente no fue fácil", confesó. "Entendía que mi etapa en el Villareal se había terminado, habíamos hecho prácticamente todo lo que se podía hacer y era el momento de cambiar de aires para seguir creciendo, seguir mejorando y quizá en un futuro pues volver", agregó el defensa.

SIGUE DE CERCA AL VILLARREAL

Su estancia en el Aston Villa le ha permitido volver a disfrutar de la experiencia de la Liga de Campeones, ahora en un nuevo formato en el que han empezado "bien con dos victorias" ante el Young Boys y el potente Bayern. "Estos seis puntos son muy importantes para nosotros porque nos hacen tener un poco más de tranquilidad en los siguientes partidos. Está claro que es difícil quedar entre los ocho primeros para evitar una ronda, pero si se puede será otra alegría", manifestó.

Además, también sigue de cerca a su exequipo que "este año ha empezado muy bien". "Se nota que Marcelino ha podido preparar el equipo a su gusto y que están en un gran momento a pesar de esta última derrota contra el Real Madrid, pero creo que van a estar otra vez en esos puestos europeos que es dónde Villarreal prácticamente ha estado los últimos años y que creo que es dónde debe de estar. Tiene un magnífico presidente (Fernando Roig) que sabe gestionar muy bien las cosas", consideró el central.

Finalmente, tras una semana donde se confirmó la retirada de Andrés Iniesta, Pau Torres no olvida el gol del manchego que hizo "a todo el país campeones del mundo" y que "en su momento unió mucho a todo el país". "Recuerdo estar con los amigos del fútbol viéndolo y creo que todo el mundo se acuerda donde vivió ese día, fue algo muy bonito y del que todos los españoles siempre le estarán agradecidos", sentenció.