Sergio Gómez: "De la Fuente y yo nos entendemos perfectamente, sé lo que quiere en cualquier momento"

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El futbolista de la Real Sociedad Sergio Gómez se mostró este lunes "muy contento" con su debut con la selección absoluta, para lo que ha "trabajado mucho", y defendió que se entiende "perfectamente" con el seleccionador, Luis de la Fuente, y sabe "lo que quiere en cualquier momento del partido".

"Él (Luis de la Fuente) y yo nos entendemos perfectamente, sé lo que quiere en cualquier momento del partido, entonces no me tuvo que decir nada especial, porque yo sabía perfectamente lo que tocaba hacer", comentó el futbolista sobre su debut este sábado con la Absoluta en Murcia ante Dinamarca en la Liga de Naciones.

El jugador 'txuri urdin' reconoció estar "muy contento por el debut" y por la "oportunidad". "El 'staff' y los jugadores me han ayudado a cumplir un sueño. Se ha trabajado mucho para llegar hasta aquí", sostuvo el de Badalona, que ha pasado por todas las categorías inferiores de la selección desde la sub-16.

"Fue justamente con Luis cuando debuté con las categorías inferiores hasta llegar a la absoluta. He tenido la suerte de conseguir muchos títulos con la selección y el momento del debut fue especial. Un sueño cumplido, porque siempre sueñas con que llegue ese momento y al final se ha podido conseguir", celebró.

Gómez se fue dando cuenta de que había conseguido "algo bonito" con "el paso de las horas". "Representar a tu país en la mayor categoría es un privilegio", admitió, apoyándose en su familia, que "siempre está ahí en los momentos buenos y en los no tan buenos".

"He tenido la suerte de compartirlo con muchos jugadores de los que jugué ayer en las categorías inferiores muchos partidos y también seleccionadores, como por ejemplo Santi Denia o David Gordo, con Luis sobre todo, con ellos he estado muchísimo tiempo en las inferiores. Me han enseñado muchísimo", elogió Gómez, que tiene "un museo con todas las camisetas" que ha vestido, aunque la del debut con la Absoluta "va a ser la más especial".